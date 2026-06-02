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Ella no será una cifra, representante legal del colegio dice barbaridades: mamá de Valeria Afanador

La decisión de la Fiscalía General de la Nación de imputar a dos docentes del colegio donde estudiaba Valeria Afanador por el delito de homicidio culposo fue recibida con inconformidad por parte de la familia de la menor, quien desapareció en agosto de 2024 en una institución educativa de Cajicá y fue hallada sin vida 18 días después en el río Frío.

Manuel Afanador y Luisa Afanador aseguraron en Caracol Radio que la investigación aún deja múltiples interrogantes sin resolver y cuestionaron que el caso sea tratado como un accidente.

“Nosotros le solicitamos a la Fiscalía que se hiciera una imputación de cargos por homicidio en grado de dolo, no en grado de culpa”, afirmó Manuel Afanador.

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Familia de Valeria Afanador insiste en que no se trata de un accidente

Para los padres de Valeria, las evidencias recopiladas durante la investigación demuestran que existieron graves omisiones por parte de la institución educativa en el cuidado de la menor, quien tenía una condición cognitiva especial.

Según Manuel Afanador, la Fiscalía determinó que la estudiante deambulaba sola dentro de las instalaciones días antes de su desaparición sin que existiera una supervisión adecuada.

“Valeria no salía sola del colegio. Por supuesto, el colegio la dejó sola”, sostuvo.

El padre de la menor aseguró que siguen sin conocerse las circunstancias exactas que provocaron la muerte de su hija.

“Hoy no sabemos cuáles fueron las razones que llevaron a la muerte de Valeria. La Fiscalía no tiene ni la más mínima idea de qué pasó con Valeria después de que pasó esa reja”, señaló.

La familia manifestó que ha solicitado en varias oportunidades el traslado del caso a una unidad nacional especializada y el cambio de la fiscal encargada de la investigación.

Los padres consideran que la línea investigativa se ha concentrado exclusivamente en la responsabilidad por la desaparición de la menor dentro del colegio, pero no en establecer qué ocurrió posteriormente.

“La Fiscalía pretende desvirtuar que realmente acá lo que ocurrió fue un homicidio”, afirmó Manuel Afanador.

De igual manera, los padres insisten en que la investigación debe profundizar en las circunstancias que rodearon la muerte de la menor.

“La Fiscalía tiene que hacer su trabajo, tiene que investigar a fondo”, agregó.

Señalamientos en contra del colegio

La madre de Valeria aseguró que la institución educativa ha evitado asumir responsabilidades desde el inicio del proceso.

“El colegio ha evadido toda su responsabilidad. Ellos quieren verse como las víctimas, cuando acá realmente las víctimas somos nosotros”, manifestó Luisa Afanador.

La familia también considera que la rectora y representante legal del plantel debería estar incluida dentro de las imputaciones anunciadas por la Fiscalía.

“También debe estar dentro de la imputación la rectora, que es la representante legal, quien debe asumir su responsabilidad como cabeza de esta institución”, indicó.

Denuncian ataques y hostigamientos

Durante la entrevista, los padres denunciaron que han sido objeto de ataques en redes sociales, amenazas y señalamientos desde que iniciaron su búsqueda de justicia.

Luisa Afanador rechazó recientes declaraciones del representante legal del colegio.

“Hoy salió este señor mencionando unas barbaridades sobre las cuales nosotros siempre hemos denunciado”, afirmó.

Según la madre de la menor, desde la institución se ha intentado desviar la atención del caso.

“La estrategia de ellos ha sido atacarnos por medios y por redes sociales”, aseguró.

“Nos quitaron la paz, pero no la voz”

A casi un año de la tragedia, la familia sostiene que continuará exigiendo respuestas y responsabilidades.

“Valeria no va a ser una cifra. Nosotros seguiremos buscando la justicia, la verdad y la reparación”, expresó Luisa Afanador.

La madre agregó que la lucha de la familia continuará pese al desgaste emocional que ha implicado el proceso.

“Nos quitaron la paz, pero no la voz”, enfatizó.

“Esto no se supera. Este dolor no se supera”, afirmó Luisa Afanador.

La familia concluyó que su principal objetivo sigue siendo conocer toda la verdad sobre la muerte de Valeria y evitar que otros niños en condición de discapacidad enfrenten situaciones similares.

“No queremos que la muerte de nuestra hija quede impune”, concluyó.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: