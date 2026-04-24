Tabla de posiciones Liga colombiana: Así quedó tras victorias de Millonarios y Santa Fe

Empezó la fecha 18 de la Liga colombiana con la disputa de Millonarios y Santa Fe por ingresar al grupo de los ocho. El conjunto Cardenal se acomodó en el grupo de los ocho, mientras que el Embajador sigue soñando con un milagro para poder entrar en los playoffs. La jornada irá hasta el próximo domingo 26 de abril.

Pasto 1-2 Santa Fe

Había expectativa por el hecho de que el Cardenal lograra una victoria ante uno de los mejores equipos del certamen. Sin embargo, se impuso en su vistoria por 1-2 al cuadro nariñense gracias a los goles de Franco Fagúndez y Hugo Rodallega, mientras que por el local marcó Santiago Córdoba.

Millonarios 2-0 Tolima

El Embajador logró una victoria necesaria recibiendo al cuadro Pijao, que ya está clasificado para los playoffs. El conjunto de Fabián Bustos volvió a ganar por liga y llegó a los 25 puntos, por medio de las anotaciones de Mackalister Silva y Leonardo Castro.

Partidos por la fecha 18 de la Liga colombiana

Viernes

- Cúcuta vs. Junior

Sábado

- Bucaramanga vs. Jaguares

- Pereira vs. Nacional

- Cali vs. América

- Medellín vs. Fortaleza

Domingo

- Águilas vs. Once Caldas

- Llaneros vs. Alianza

- Internacional Bogotá vs. Boyacá Chicó