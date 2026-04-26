🔴EN VIVO Águilas Doradas vs. Once Caldas: por la fecha 18 en la Liga Colombiana

Águilas Doradas afronta este compromiso con la presión de revertir su presente reciente , tras encadenar dos caídas consecutivas y mostrar altibajos a lo largo del campeonato. El equipo ha tenido dificultades para sostener resultados, incluso en casa, donde viene de una dura derrota frente a Junior, lo que genera dudas de cara a este duelo ante un rival de peso.

Por su parte, Once Caldas llega con mayor tranquilidad luego de asegurar su clasificación a la siguiente ronda. El conjunto de Manizales atraviesa un momento más estable, con varios partidos sin conocer la derrota y destacándose como uno de los equipos más sólidos del torneo, especialmente por su bajo número de caídas.

El historial reciente también favorece al visitante, que ya sabe lo que es ganar en este escenario. Además, su rendimiento fuera de casa ha sido consistente, lo que lo convierte en un rival peligroso. Águilas, impulsado por su afición, intentará romper la mala racha y dar un golpe ante uno de los equipos más regulares del campeonato.

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