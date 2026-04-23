🔴EN VIVO Pasto vs. Santa Fe: por los últimos cupos para los Play-off en la Liga Colombiana

Deportivo Pasto afronta este compromiso con mayor tranquilidad en la recta final del todos contra todos, ya sin urgencias en la tabla y con la posibilidad de rotar su nómina para dosificar cargas. El equipo nariñense atraviesa un buen momento reciente, con cuatro triunfos en sus últimas seis presentaciones, y ha hecho de su casa un fortín, imponiéndose en cuatro de sus cinco partidos más recientes como local, varios de ellos con una ofensiva efectiva.

En contraste, Independiente Santa Fe llega con la presión de sostenerse dentro del grupo de los ocho. La lucha por la clasificación está apretada y cualquier tropiezo podría costarle caro, teniendo varios perseguidores muy cerca en puntos. El equipo bogotano viene motivado tras una contundente goleada en su más reciente salida, resultado que le permitió ampliar su racha sin derrotas y recuperar confianza en un momento clave del torneo.

El duelo promete intensidad por el contraste de necesidades: Pasto, más liberado, podría apostar por un juego suelto, mientras que Santa Fe tendrá que ser inteligente para sumar fuera de casa, donde ha mostrado solidez en sus últimas presentaciones. Un partido clave que puede marcar el rumbo definitivo de ambos en este cierre de fase regular.

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