Cúcuta vs. Junior EN VIVO| Siga el minuto a minuto del partido

Cúcuta Deportivo recibe a Junior de Barranquilla en su último partido como local del torneo, en un duelo con realidades opuestas. El conjunto Rojinegro ya está eliminado y busca mejorar su imagen de cara al descenso, mientras que el Tiburón llega consolidado como candidato al título.

Cúcuta viene de una dura caída 5-0 ante Independiente Santa Fe, resultado que marcó su octava derrota en 17 partidos, con un balance de tres victorias, seis empates y ocho derrotas. Sin opciones de clasificar, este compromiso será más de trámite, aunque en casa ha mostrado mejores sensaciones, con tres triunfos, dos empates y tres caídas. De hecho, llega con dos victorias consecutivas como local, incluyendo un 2-0 ante América de Cali.

Le puede interesar: Nairo Quintana recordó a Cristian Muñoz tras su triunfo en Asturias: “Un niño que tenía mucha vida”

Por el lado de Junior, el panorama es completamente distinto. El vigente campeón ya aseguró su lugar en los cuadrangulares y suma 10 victorias en 17 partidos, siendo uno de los equipos más sólidos del campeonato. En la fecha anterior derrotó 2-0 a Llaneros y atraviesa un gran momento, con cuatro triunfos en sus últimos cinco encuentros.

Además, el equipo barranquillero ha sido el mejor visitante del torneo, con cinco victorias y tres derrotas en ocho salidas. Su rendimiento fuera de casa ha sido determinante, como lo demostró en la goleada 0-3 ante Águilas Doradas. El historial reciente también juega a su favor, ya que no ha perdido en sus últimos cuatro enfrentamientos de liga ante Cúcuta, con tres victorias y un empate.

Le puede interesar: Egan Bernal cerró una gran semana en el Tour de Los Alpes: Terminó segundo en la general

Siga el minuto a minuto del partido EN VIVO