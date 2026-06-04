las mayores goleadas y remontadas en finales del fútbol colombiano

La contundente victoria de Junior por 3-0 frente a Atlético Nacional en el primer capítulo de la final dejó al conjunto barranquillero con una ventaja importante de cara al partido de vuelta. Más allá de acercarlo a una nueva estrella, el resultado también lo ubicó entre las mayores goleadas registradas en finales de los torneos cortos del fútbol colombiano.

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A lo largo de las últimas décadas, varias definiciones han quedado marcadas por marcadores abultados que prácticamente sentenciaron el campeonato. Sin embargo, también existen antecedentes de remontadas memorables que sirven como referencia para los equipos que llegan en desventaja a la vuelta.

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Con Nacional obligado a buscar una hazaña en el encuentro decisivo, vale la pena repasar las mayores goleadas y las remontadas más recordadas en la historia reciente de las finales de la Liga Colombiana.

Mayores goleadas en finales de torneos cortos

Apertura 2017

Atlético Nacional 5-1 Deportivo Cali (vuelta)

Nacional había perdido 2-0 en la ida.

La goleada le permitió remontar la serie y quedarse con el título.

Finalización 2018

Junior 4-1 Independiente Medellín (ida)

Una de las mayores diferencias registradas en un partido de ida.

El Tiburón aprovechó esa ventaja para conquistar el campeonato.

Apertura 2007

Atlético Nacional 3-0 La Equidad (ida)

El conjunto verdolaga encaminó la serie desde el primer partido.

Terminó celebrando una nueva estrella.

Apertura 2025

Junior 3-0 Deportes Tolima (ida)

El cuadro rojiblanco repitió una ventaja de tres goles en una definición lo que confirmó su fortaleza en los partidos decisivos disputados en casa.

Finalización 2020

América de Cali 3-0 Santa Fe (ida)

Los escarlatas golpearon primero en Bogotá y el marcador fue clave para alcanzar el título número 15.

Finales con más goles en el marcador global

Finalización 2018 – 9 goles

Junior 4-1 Medellín (ida)

Medellín 3-1 Junior (vuelta)

Global: 5-4 para Junior.

Apertura 2017 – 8 goles

Deportivo Cali 2-0 Nacional (ida)

Nacional 5-1 Deportivo Cali (vuelta)

Global: 5-3 para Nacional.

Finalización 2023 – 8 goles

Junior 3-2 Medellín (ida)

Medellín 2-1 Junior (vuelta)

Global: 4-4, título para Junior.

Las mayores remontadas en finales

Finalización 2004

Junior 3-0 Nacional (ida)

Nacional 5-2 Junior (vuelta)

Nacional logró igualar la serie tras estar tres goles abajo y Junior terminó campeón en la definición por penales.

Apertura 2017

Deportivo Cali 2-0 Nacional (ida)

Nacional 5-1 Deportivo Cali (vuelta)

Es la remontada más grande en finales de torneos cortos , Nacional pasó de estar dos goles abajo a conquistar el campeonato.

Finalización 2020

América 3-0 Santa Fe (ida)

Santa Fe 2-0 América (vuelta)

Santa Fe intentó reaccionar en Bogotá pero la ventaja obtenida por América fue suficiente para ser campeón.

Finalización 2018

Junior 4-1 Medellín (ida)

Medellín 3-1 Junior (vuelta)

El DIM ganó el partido de vuelta pero Junior administró la ventaja conseguida en Barranquilla y levantó el trofeo.

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Con estos antecedentes, Atlético Nacional buscará protagonizar una nueva remontada histórica en el partido de vuelta. Sin embargo, la estadística favorece ampliamente a Junior, pues muy pocos equipos han logrado revertir una desventaja de tres goles en una final del fútbol colombiano.