🔴EN VIVO Llaneros vs. Alianza: por la fecha 18 en la Liga Colombiana

Llaneros encara este compromiso con la esperanza intacta de meterse en los cuadrangulares, aunque su panorama no es sencillo. La gran cantidad de empates a lo largo del torneo le ha impedido escalar posiciones, y a falta de pocas jornadas, no depende únicamente de sus propios resultados. Además, su rendimiento reciente no ha sido el mejor, con apenas una victoria en sus últimas presentaciones, lo que ha frenado su impulso en el momento más decisivo del campeonato.

El factor local tampoco ha sido determinante para el equipo, que no ha logrado consolidar una fortaleza en casa. A pesar del apoyo de su afición, los resultados no han acompañado con regularidad, lo que genera incertidumbre sobre su capacidad para sostener la presión en un duelo clave para sus aspiraciones.

Por su parte, Alianza llega sin mayores opciones en la tabla, pero con la intención de cerrar el semestre mostrando una mejor cara. Aunque ha tenido serios problemas ofensivos durante el torneo, en las últimas jornadas ha evidenciado una leve mejoría en ataque. Sin embargo, su irregularidad y los antecedentes frente a equipos mejor posicionados hacen que el reto sea complejo en esta visita.

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