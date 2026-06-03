Alfredo Morelos, contra arbitraje: “Era expulsión, pero como dicen que a Nacional le regalan todo”

Atlético Nacional se vio sorprendido y superado de principio a fin por el Junior, en el juego de ida de la gran final del fútbol colombiano disputado en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla. El equipo de Alfredo Arias se impuso 3-0 en el marcador.

Uno de los jugadores más criticados del equipo antioqueño fue Alfredo Morelos, quien al final del encuentro cuestionó el cuerpo arbitral, liderado por el central Carlos Ortega. La principal polémica del partido fue una acción de Daniel Rivera sobre Morelos, tras un fuerte pisón en la primera parte.

Al final del partido, Morelos declaró ante los medios: “Intenté, luché, que fue lo importante. Creo que era expulsión la jugada de Daniel Rivera, no son excusas pero bueno, como dicen que todo a Nacional se lo regala, ya lo que pasó pasó, ahora nos vemos en Medellín con la ayuda de Dios”.

Al respecto, añadió: “No opinar de esto, ya lo que pasó, pasó. La cabeza en alto primero que todo y en Medellín es a otro precio, vamos con las ganas y la ambición de querer remontarlo”.

“Mañana sale el sol, mañana vamos a entrenar, hacer las cosas bien, tratar de corregir lo que hicimos mal porque fue un mal partido. Soy autocritico y me incluyo, el grupo ya lo sabe, mañana vamos con la ambición, con las ganas y con la motivación primero que todo, para salir de esta situación. Va a ser una semana complicada para nosotros, pero con las ganas del lunes de remontar”, concluyó el delantero de 29 años.

Atlético Nacional estará recibiendo al Junior en el juego de vuelta de la final del fútbol colombiano el próximo lunes 8 de junio. El juego en el estadio Atanasio Girardot se disputará a partir de las 5:00PM.