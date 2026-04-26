🔴EN VIVO Inter de Bogotá vs. Boyacá Chicó: por los últimos cupos para clasificar a los Play-off

El equipo bogotano se juega su permanencia en la pelea por los cuadrangulares frente a un rival con serios problemas como visitante.

Inter llega a este compromiso con la obligación de sumar de a tres luego de su reciente tropiezo ante Once Caldas, un resultado que apretó aún más la lucha por los últimos cupos a la siguiente fase. Con varias escuadras peleando por los mismos lugares y pocas jornadas por disputarse, el conjunto capitalino sabe que no puede ceder más puntos, especialmente enfrentando a un rival ubicado en la zona baja.

El rendimiento en casa aparece como su principal respaldo, ya que ha sabido hacerse fuerte ante su afición con varias victorias recientes y muy pocas derrotas en su estadio. Esa solidez como local será clave para intentar recuperar terreno y mantenerse con vida en la pelea por la clasificación.

En contraste, Boyacá Chicó atraviesa un panorama complicado, con dificultades tanto en defensa como en ataque que se reflejan en sus resultados. Su desempeño fuera de casa ha sido especialmente preocupante, acumulando múltiples caídas consecutivas, lo que lo obliga a buscar una reacción inmediata si quiere dejar de ser vulnerable y sorprender en una plaza difícil.

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