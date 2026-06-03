“Falta un partido todavía, hay que ir a buscar ese título”: Luis Muriel tras la victoria de Junior

Luis Muriel fue una de las grandes figuras de la victoria 3-0 de Junior sobre Atlético Nacional en el partido de ida de la final de la Liga Colombiana. Autor de dos goles, el delantero destacó la importancia del resultado conseguido en Barranquilla, aunque dejó claro que la serie aún no está definida.

“Es bastante importante, un resultado que cualquiera lo hubiera soñado antes de este partido, pero falta un partido todavía. Hay que ahora recuperarnos e ir a buscar ese partido, tratar de mantener el resultado y conseguir ese título que tanto anhelo yo personalmente y que tanto anhela este equipo, ese bicampeonato que seguramente este equipo ha trabajado para lograrlo”, afirmó el atacante tras el compromiso.

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Muriel también resaltó el trabajo realizado por el cuerpo técnico durante toda la temporada y aseguró que el equipo ha sido fiel a la idea de juego propuesta por el entrenador.

“Este equipo a lo largo del campeonato trató siempre de plasmar la idea del profe. En algunos partidos no fue posible por circunstancias, pero tenemos un gran cuerpo técnico, tenemos un gran entrenador que nos ha ayudado muchísimo, que nos ha dado una mano increíble”, señaló.

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El goleador recordó además las dificultades que enfrentó el equipo durante el semestre debido a la cantidad de compromisos y las constantes rotaciones.

“Tuvimos muchos partidos, tuvimos que utilizar muchos jugadores que capaz jugaban un poco menos y eso también hacía que el equipo no se viera tan brillante, pero este equipo siempre fue humilde, siempre trabajó. Los que se quedaron afuera empujaron mucho para que después, cuando les tocara estar, estuvieran en mejores condiciones. Eso es mérito del cuerpo técnico, creo que ha hecho un trabajo increíble”, agregó.

Sobre las claves del contundente triunfo frente al conjunto antioqueño, Muriel destacó la intensidad con la que Junior afrontó el compromiso.

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“En los últimos partidos hemos implementado un ritmo de partido bastante alto. Lo hicimos en Brasil, lo hicimos en Cartagena contra Sporting, lo hicimos contra Santa Fe y contra Once Caldas. Yo creo que eso, en una temperatura como la de Barranquilla, es bastante jodido para los equipos y creo que ahí estuvo nuestra virtud”, explicó.

El delantero también valoró la recuperación de balón y la eficacia ofensiva mostrada por el equipo.

“Recuperamos muchos balones en la mitad, fuimos muy claros y bastante contundentes a la hora de marcar goles. Eso también es importante, porque a lo largo del torneo nos faltó un poquito; a veces creábamos muchas ocasiones y no marcábamos, entonces los partidos se nos complicaban. Hoy fuimos contundentes”, indicó.

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Finalmente, Muriel destacó la evolución que ha tenido Junior a lo largo del campeonato y aseguró que el equipo llega a la definición en uno de sus mejores momentos.

“Este equipo arrancó de menos a más, vino teniendo un crecimiento increíble y está en un gran momento ahora. Hoy, gracias a Dios, las cosas salieron a pedir de boca. Ahora hay que disfrutar de este triunfo y pensar en lo que viene, que seguramente va a ser el partido más importante para conseguir eso que tanto queremos”, concluyó.