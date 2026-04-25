🔴 Cali vs. América EN VIVO| Siga la transmisión del clásico de la fecha 18 de Liga Colombiana

El clásico vallecaucano vuelve a escena en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Colombiana con un contexto que le añade un condimento especial: la urgencia. Deportivo Cali se juega buena parte de sus opciones de clasificar, mientras que América de Cali llega con mayor tranquilidad tras haber asegurado su presencia en los cuadrangulares semifinales.

A falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular, el conjunto Azucarero enfrenta una situación límite. Ubicado fuera del grupo de los ocho, inicia la fecha a dos puntos del último cupo disponible, lo que lo obliga prácticamente a ganar para seguir con vida.

Sin embargo, su presente reciente no invita al optimismo: viene de ceder puntos clave ante rivales de la zona baja como Llaneros (1-1) y Boyacá Chicó (derrota 1-0), resultados que evidencian una preocupante falta de contundencia en momentos decisivos del campeonato.

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Del otro lado, América encara este compromiso con el objetivo cumplido, pero no por ello sin ambición. El equipo Escarlata no solo aseguró su clasificación, sino que además atraviesa un buen momento futbolístico. Llega a este clásico tras imponerse con autoridad a Millonarios (3-1) y conseguir una valiosa victoria como visitante frente a Fortaleza (2-1), resultados que se suman a su buen desempeño internacional, donde también logró sacar adelante su compromiso ante Alianza Atlético en la Copa Sudamericana.

Historial de enfrentamientos

En cuanto al historial, la rivalidad muestra una leve ventaja para Deportivo Cali, que suma 126 victorias frente a 108 de América, además de 111 empates. No obstante, el presente reciente favorece al conjunto rojo, que ha sabido imponerse en los últimos enfrentamientos, manteniéndose invicto en las cuatro ediciones más recientes del clásico (dos triunfos y dos empates).

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