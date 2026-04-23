🔴EN VIVO Millonarios vs. Tolima: por los últimos cupos para los ocho en la Liga Colombiana

Millonarios afronta un partido decisivo en El Campín con la obligación de volver al triunfo si quiere seguir soñando con las eliminatorias. El equipo bogotano atraviesa un momento complicado, acumulando cuatro jornadas sin ganar, situación que lo ha relegado en la tabla justo cuando más necesita sumar. Aun así, su fortaleza como local es un argumento clave: apenas ha perdido un partido en casa en todo el torneo y mantiene una racha positiva que le da esperanza en este cierre apretado.

Deportes Tolima, por su parte, llega con mayor tranquilidad tras asegurar su clasificación en la jornada anterior. El conjunto pijao viene de cortar una racha negativa con una victoria convincente y ha encontrado en su defensa uno de sus principales pilares durante el campeonato, siendo uno de los equipos que menos goles recibe. Esa solidez será fundamental en este compromiso, especialmente ante un rival que necesita atacar desde el inicio.

Sin embargo, el rendimiento de Tolima como visitante genera dudas, con apenas una victoria fuera de casa en el torneo. Este contraste plantea un duelo interesante: Millonarios, obligado y fuerte en su estadio, contra un Tolima más equilibrado pero irregular lejos de su gente. Un choque donde la urgencia local y la tranquilidad visitante pueden marcar la diferencia en el resultado final.

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