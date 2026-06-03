Álvaro Montero sorprendió con emotivo mensaje al equipo de Millonarios

Mientras la selección Colombia celebraba una nueva presentación internacional en su compromiso frente a Costa Rica, uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió lejos del terreno de juego.

En este caso, el protagonista fue Álvaro Montero, arquero titular de la Tricolor, quien sorprendió al referirse a Millonarios con una declaración que rápidamente generó repercusión entre los aficionados.

El arquero guajiro, de 31 años, fue abordado al finalizar la jornada y respondió con sinceridad cuando le preguntaron por el conjunto embajador. Su reacción dejó en evidencia que el vínculo emocional con la institución bogotana sigue más vigente que nunca.

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Mensaje de Álvaro Montero a Millonarios

Con apenas dos palabras, Montero logró encender la ilusión de miles de seguidores de Millonarios. “Los extraño”, expresó el arquero, una frase que no tardó en viralizarse en redes sociales y plataformas digitales.

La declaración fue interpretada por muchos aficionados como una muestra del cariño que conserva hacia el club en el que disputó varios encuentros con el equipo embajador y donde se convirtió en una de las figuras más importantes de los últimos años.

Aunque actualmente está enfocado en los compromisos de la selección Colombia y en los desafíos de su carrera profesional, el arquero dejó claro que su paso por Millonarios marcó una etapa especial de su trayectoria.

Las reacciones de los seguidores azules no se hicieron esperar. Muchos aprovecharon la oportunidad para manifestar su deseo de volver a verlo defendiendo el arco del cuadro capitalino, recordando actuaciones decisivas y títulos obtenidos durante su permanencia en la institución.