🔴 Medellín vs Fortaleza EN VIVO: Siga acá la transmisión del partido de la fecha 18 de la Liga

Con la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga Colombiana entrando en su punto más decisivo, Independiente Medellín se aferra a la ilusión de clasificar a los cuadrangulares semifinales. El Poderoso recibirá en el Atanasio Girardot a Fortaleza con la obligación de sumar de a tres, en un duelo donde el margen de error es prácticamente inexistente.

El DIM llega en un momento de recuperación que le ha permitido mantenerse en la pelea. Dos victorias consecutivas, ambas sin recibir goles, reflejan una mejoría notable en su funcionamiento, especialmente en defensa. En su más reciente presentación, el equipo antioqueño se impuso con autoridad ante Boyacá Chicó, resolviendo el compromiso desde la primera mitad con dos anotaciones que encaminaron el triunfo.

Sin embargo, más allá de este repunte, los números globales siguen dejando dudas: con 22 goles encajados, Medellín posee la defensa más vulnerable entre los doce primeros equipos de la tabla, una estadística que explica en parte su irregular campaña.

Le puede interesar: “Sao Paulo es el partido más importante del año”: Arias visualiza a Millonarios en Copa Sudamericana

La presión será total para un equipo que necesita mantener la solidez reciente y mejorar su eficacia ofensiva.

Por su parte, Fortaleza afronta el compromiso con un panorama muy distinto. Sin opciones reales de clasificación, el equipo bogotano ya comienza a pensar en el próximo semestre tras caer 1-2 en casa frente a América de Cali, resultado que terminó de sepultar sus aspiraciones. Además, su presente no es alentador, apenas una victoria en sus últimos ocho partidos de liga evidencia un bajón pronunciado en su rendimiento.

El rendimiento como visitante tampoco invita al optimismo. Fortaleza aún no conoce la victoria fuera de casa en 2026 y acumula nueve compromisos oficiales sin ganar en esa condición, una racha que lo pone en clara desventaja para este duelo.

Le puede interesar: Daniel Muñoz marcó escandaloso gol con Crystal Palace y fue agredido por un hincha de Liverpool

Siga la transmisión del partido EN VIVO

Siga el minuto a minuto del partido EN VIVO