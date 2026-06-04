Liga colombiana 2026-II: Así se jugará el Todos Contra Todos del campeonato

Junior y Nacional disputan la final de la Liga colombiana 2026-I / Colprensa.

La Liga 2026-I concluirá el próximo lunes 8 de junio, cuando Nacional reciba a Junior en el estadio Atanasio Girardot, en el juego de vuelta de la gran final del fútbol colombiano. La serie se encuentra 0-3 a favor de los barranquilleros.

Con el certamen a punto de finalizar, la Dimayor dio a conocer cómo se jugará el Todos Contra Todos de la Liga 2026-II, torneo en el que cambiarán las localías, tras los juegos de la primera parte del año.

En la primera fecha del próximo campeonato destacan los enfrentamientos Tolima Vs. Junior, Chicó Vs. Nacional, Águilas Doradas Vs. Santa Fe, Internacional de Bogotá Vs. América y Millonarios Vs. Bucaramanga.

En la fecha 16 se jugarán los clásicos regionales Nacional Vs. Medellín, con el equipo Verdolaga como local, y Santa Fe Vs. Millonarios, con el cuadro Cardenal haciendo las veces de local.

El clásico Nacional Vs. Millonarios se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña y se encuentra programado para la fecha 12 del campeonato.

¿Cuándo comenzará la Liga 2026-II?

Según el fixture definido previamente por la Dimayor, la segunda Liga del 2026 en Colombia estará comenzando el fin de semana del sábado 25 y domingo 26 de junio, ocho días después de concluido el Mundial. Las finales de dicho campeonato se llevarán a cabo el 8 y 12 de diciembre, de no presentarse ningún retraso.