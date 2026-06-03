“Me dolió que se dijeran cosas que no son verdad”: Pablo Repetto

Pablo Repetto cerró su primer semestre como director técnico de Independiente Santa Fe con sensaciones positivas. El uruguayo conquistó la Superliga, llevó al equipo hasta las semifinales de la Liga y compitió en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde terminó clasificando a los playoffs de la Copa Sudamericana.

En diálogo con AS Colombia, el entrenador hizo un extenso análisis de lo realizado durante estos meses y valoró el esfuerzo de un plantel que afrontó una exigente carga de partidos.

“Volvimos con tranquilidad, con un sabor un poquito encontrado. El sabor dulce de la victoria y el agridulce de no pasar a Libertadores. Ahora a pensar en lo que viene, se ganó de visitante, por eso la tranquilidad. Pensaremos en el futuro”, afirmó tras el triunfo frente a Peñarol.

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Repetto destacó especialmente la entrega de sus jugadores durante toda la temporada, señalando que el mérito de la campaña pertenece principalmente al grupo.

“El mérito principal es de los jugadores, el gran esfuerzo que hicieron. Nosotros prácticamente no rotamos la nómina, si dosificamos esfuerzos en los partidos, pero sobre todo al final del torneo que tuvimos que ganar esos tres partidos para estar en las finales”, explicó.

Además, resaltó la fortaleza mental del plantel para afrontar momentos decisivos tanto en el torneo local como en la competencia internacional.

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“Eso habla del esfuerzo, no solo desde el punto de vista físico sino también de la parte mental. Es un grupo maduro, que era consciente de lo que jugábamos y estaba motivado para jugar las instancias finales”.

El técnico también valoró la conexión que se generó entre el equipo y la afición cardenal a lo largo del semestre.

“Cuando llegamos nos tocó jugar la final de la Superliga, se ganó y me sorprendió para bien el estadio lleno y el festejo del hincha. Después nos costó un poco, sobre todo porque empatamos muchos partidos, pero el equipo empezó a generar más fútbol y el hincha se acercó más”, comentó.

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Uno de los temas que más llamó la atención fue su referencia a los rumores y versiones que circularon durante algunos momentos de la temporada.

“Me molestó que se dijeron cosas que no son verdad. Uno como entrenador acepta las críticas, los jugadores también. Las críticas son las que te hacen crecer porque analizas y ves qué se puede mejorar, pero cuando se dicen cosas que no son verdad, eso sí que me dolió”, aseguró.

Según Repetto, la fortaleza interna del grupo fue clave para sostener el proyecto.

“Nosotros estábamos tranquilos porque nunca hubo un problema, siempre estuvimos unidos. Cuando un equipo se entrega y aporta es porque hay un grupo fuerte”.

Otro de los puntos destacados de la entrevista fue el reconocimiento al extraordinario semestre de Hugo Rodallega, goleador y referente del conjunto bogotano.

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“Hugo Rodallega parece que no tuviera 40 años. Hugo está en el Top 3 de los jugadores que más minutos sumaron. Me sorprendió para bien. Pensé que iba a necesitar algunos partidos de descanso, pero terminaba muy bien los encuentros. Es un superdotado físicamente porque no cualquiera hace lo que hace con la edad que tiene”, elogió.

Al hacer memoria de los encuentros más destacados de la temporada, el entrenador recordó varios compromisos que marcaron el crecimiento futbolístico del equipo.

“Tuvimos tres o cuatro partidos muy buenos. El 4-0 contra América, el primer tiempo contra Corinthians en Brasil, el partido con Peñarol y también el 3-0 a Junior en la Superliga”, señaló.

Precisamente, al recordar la eliminación frente a Junior en las semifinales de la Liga, Repetto confesó que la sensación fue especialmente dolorosa por la confianza que tenían en sus posibilidades.

“Estábamos muy ilusionados con poder jugar la final. Teníamos el potencial para disputar la final y poder ganar el título. Nos dolió por eso”, manifestó.

De cara al segundo semestre, el estratega confirmó que la prioridad del club será reforzar la defensa.

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“Lo más seguro es que llegue un central, nos está faltando uno. Esa es una de las primeras contrataciones. Después evaluaremos las demás necesidades de acuerdo con las bajas y las posibilidades del mercado”, concluyó.

Mientras se define el mercado de fichajes, Santa Fe ya proyecta el segundo semestre con el reto de volver a pelear la Liga y avanzar en la Copa Sudamericana, respaldado por un proceso que dejó señales positivas en sus primeros meses de trabajo.