🔴EN VIVO Bucaramanga vs. Jaguares: por los últimos cupos para los Play-off en la Liga Colombiana

El Atlético Bucaramanga llega presionado a este compromiso tras una racha negativa que ha complicado seriamente sus aspiraciones de meterse en los cuadrangulares del torneo. La reciente caída ante Atlético Nacional evidenció nuevamente sus problemas defensivos, un factor que ha sido determinante en sus últimos resultados. Con cinco derrotas en sus seis partidos más recientes, el equipo santandereano necesita corregir errores en el fondo si quiere mantenerse en la pelea por un lugar entre los ocho.

A pesar del mal momento, hay un punto de apoyo para el conjunto local: cuando logra mantener el arco en cero, suele sacar adelante los partidos. Esa solidez será clave ante un rival al que históricamente ha sabido controlar en casa. Además, el margen es mínimo, ya que se encuentra a pocos puntos de la zona de clasificación y cada jornada comienza a ser determinante en el cierre del campeonato.

Por su parte, Jaguares de Córdoba afronta este duelo con un panorama aún más complejo. Sin opciones de clasificar y ubicado en la parte baja de la tabla, el equipo “felino” busca cerrar el torneo con dignidad y sumar puntos importantes pensando en la permanencia. Sin embargo, sus números recientes son preocupantes, especialmente fuera de casa, donde no ha logrado ganar en toda la temporada y acumula varias derrotas consecutivas. Todo apunta a un partido donde Bucaramanga tiene la obligación y Jaguares intentará sorprender sin presión.

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