Pereira vs. Nacional EN VIVO | Siga la transmisión del partido de la fecha 18 de la Liga Colombiana

El Torneo Apertura 2026 de la Liga Colombiana entra en su recta decisiva con un duelo que, en la previa, refleja dos realidades completamente opuestas. El colero de la tabla Deportivo Pereira recibirá en el estadio Santiago al líder absoluto del campeonato, Atlético Nacional, en un compromiso que enfrenta al peor equipo del torneo contra el más sólido candidato al título.

La campaña del conjunto Matecaña ha sido, sin exagerar, para el olvido. Tras 17 jornadas disputadas, Pereira no ha conseguido una sola victoria (siete empates y diez derrotas), un registro que lo condenó anticipadamente al último lugar de la tabla. Las cifras explican buena parte de su crisis: apenas 14 goles a favor, lo que lo ubica como uno de los ataques menos efectivos del campeonato, y 31 tantos en contra, evidenciando serias falencias defensivas.

Más allá de los números, el equipo del Pereira ha carecido de contundencia en las áreas, un problema estructural que se ha repetido fecha tras fecha.

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En contraste, Atlético Nacional vive una realidad completamente distinta. El equipo Antioqueño a lo largo del semestre ha conseguido resultados importantes para liderar la tabla de la Liga con 40 puntos, producto de 13 victorias, un empate y apenas tres derrotas. Su dominio ha sido tal que, incluso antes de finalizar la fase regular, aseguró el primer lugar de la tabla, dejando sin opciones a sus perseguidores, entre ellos Deportivo Pasto.

El conjunto Verdolaga no solo ha sido regular en resultados, sino también contundente en rendimiento. Con 35 goles a favor, ostenta el mejor ataque del torneo, mientras que con solo 17 goles recibidos presume de la defensa más sólida. Este equilibrio entre eficacia ofensiva y solidez defensiva lo convierte en el rival más temido de cara a los cuadrangulares finales.

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