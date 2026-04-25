Pereira vs. Nacional EN VIVO | Siga la transmisión del partido de la fecha 18 de la Liga Colombiana
El Matecaña intentará defender su casa contra el Verdolaga.
El Torneo Apertura 2026 de la Liga Colombiana entra en su recta decisiva con un duelo que, en la previa, refleja dos realidades completamente opuestas. El colero de la tabla Deportivo Pereira recibirá en el estadio Santiago al líder absoluto del campeonato, Atlético Nacional, en un compromiso que enfrenta al peor equipo del torneo contra el más sólido candidato al título.
La campaña del conjunto Matecaña ha sido, sin exagerar, para el olvido. Tras 17 jornadas disputadas, Pereira no ha conseguido una sola victoria (siete empates y diez derrotas), un registro que lo condenó anticipadamente al último lugar de la tabla. Las cifras explican buena parte de su crisis: apenas 14 goles a favor, lo que lo ubica como uno de los ataques menos efectivos del campeonato, y 31 tantos en contra, evidenciando serias falencias defensivas.
Más allá de los números, el equipo del Pereira ha carecido de contundencia en las áreas, un problema estructural que se ha repetido fecha tras fecha.
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En contraste, Atlético Nacional vive una realidad completamente distinta. El equipo Antioqueño a lo largo del semestre ha conseguido resultados importantes para liderar la tabla de la Liga con 40 puntos, producto de 13 victorias, un empate y apenas tres derrotas. Su dominio ha sido tal que, incluso antes de finalizar la fase regular, aseguró el primer lugar de la tabla, dejando sin opciones a sus perseguidores, entre ellos Deportivo Pasto.
El conjunto Verdolaga no solo ha sido regular en resultados, sino también contundente en rendimiento. Con 35 goles a favor, ostenta el mejor ataque del torneo, mientras que con solo 17 goles recibidos presume de la defensa más sólida. Este equilibrio entre eficacia ofensiva y solidez defensiva lo convierte en el rival más temido de cara a los cuadrangulares finales.
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Siga el minuto a minuto del partido
Juan Zapata (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jorge Bermúdez (Deportivo Pereira).
Remate fallado por Sebastián Acosta (Deportivo Pereira) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto de libre directo.
Falta de William Tesillo (Atlético Nacional).
Jordy Monroy (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Juan Zapata (Atlético Nacional).
Walmer Pacheco (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Alfredo Morelos (Atlético Nacional) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Eduard Bello con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Atlético Nacional. Corner cometido por Sebastián Urrea.
Samuel Velásquez (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Nicolas Rengifo (Deportivo Pereira).
Remate rechazado de Alfredo Morelos (Atlético Nacional) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
Eduard Bello (Atlético Nacional) remata al poste derecho, remate con la derecha desde fuera del área de libre directo.
Eduard Bello (Atlético Nacional) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Sebastián Urrea (Deportivo Pereira).
Cambio en Atlético Nacional, entra al campo Juan Zapata sustituyendo a Edwin Cardona.
Empieza segunda parte Deportivo Pereira 1, Atlético Nacional 0.
Final primera parte, Deportivo Pereira 1, Atlético Nacional 0.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Atlético Nacional).
Juan Rengifo (Atlético Nacional) ha visto tarjeta roja.
Falta de Juan Rengifo (Atlético Nacional).
Sebastián Acosta (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Juan Rengifo (Atlético Nacional).
Miguel Aguirre (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la zona defensiva.
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Fuera de juego, Deportivo Pereira. Sebastián Acosta intentó un pase en profundidad pero Jordy Monroy estaba en posición de fuera de juego.
Remate rechazado de Alfredo Morelos (Atlético Nacional) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Andrés Román.
Remate fallado por Juan Rengifo (Atlético Nacional) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y por la izquierda.
Falta de Juan Rengifo (Atlético Nacional).
Walmer Pacheco (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Fuera de juego, Atlético Nacional. Samuel Velásquez intentó un pase en profundidad pero Juan Rengifo estaba en posición de fuera de juego.
Edwin Cardona (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Jorge Bermúdez (Deportivo Pereira).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Miguel Aguirre (Deportivo Pereira) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Sebastián Acosta.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Tobías Bovone (Deportivo Pereira).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Atlético Nacional).
Remate fallado por Sebastián Acosta (Deportivo Pereira) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Tobías Bovone con un centro al área.
Remate fallado por Andrés Román (Atlético Nacional) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Edwin Cardona.
Alfredo Morelos (Atlético Nacional) ha visto tarjeta amarilla.
Remate fallado por Richard Rentería (Deportivo Pereira) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Miguel Aguirre tras un saque de esquina.
Remate rechazado de Miguel Aguirre (Deportivo Pereira) remate con la derecha desde fuera del área.
Corner,Deportivo Pereira. Corner cometido por Andrés Román.
Corner,Deportivo Pereira. Corner cometido por Harlen Castillo.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Jordy Monroy (Deportivo Pereira) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Miguel Aguirre.
¡Gooooool! Deportivo Pereira 1, Atlético Nacional 0. Jordy Monroy (Deportivo Pereira) remate con la derecha muy escorado desde la derecha a la escuadra derecha.
Fuera de juego, Atlético Nacional. Alfredo Morelos intentó un pase en profundidad pero Andrés Sarmiento estaba en posición de fuera de juego.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Samuel Velásquez (Atlético Nacional).
Remate fallado por Miguel Aguirre (Deportivo Pereira) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Sebastián Acosta.
Remate fallado por Edwin Cardona (Atlético Nacional) remate con la derecha desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Juan Rengifo.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Harlen Castillo (Atlético Nacional).
Remate fallado por Jordy Monroy (Deportivo Pereira) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Tobías Bovone con un centro al área.
Remate fallado por Nicolas Rengifo (Deportivo Pereira) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Jordy Monroy con un pase de cabeza tras botar una falta.
Mano de Eduard Bello (Atlético Nacional).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Sebastián Acosta (Deportivo Pereira) remate con la izquierda desde la banda derecha.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento