EXCLUSIVA: Otty Patiño confirma que la mesa de diálogo con Coordinadora Nacional está interrumpida

Bogotá

En diálogo exclusivo con 6AMW de Caracol Radio, el Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, confirmó que la mesa de conversaciones con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano está interrumpida.

“Hoy justamente nuestro delegado allá, que es el doctor Armando Novoa, con su delegación, tiene una reunión para empezar un esclarecimiento de esos hechos, que desafortunados, trágicos, que han ocurrido en la zona de Ipiales, básicamente, donde en la cual murieron tres soldados atacados por drones, frente a los cuales hay una fotografía horrorosa, digamos, de ese ataque con drones. De tal manera que, hasta que no haya una relativa claridad tanto de la intención como de los hechos mismos, esa esa mesa está interrumpida. Esperamos que esas interrupciones puedan ser salvables”.

Alias ‘Calarcá y el proceso de paz con el Gobierno

Sobre este proceso de paz el Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, confirmó que ya inició la verificación de voluntad de paz de alias ‘Calarcá’ que pidió el presidente Gustavo Petro y que está a cargo de la jefe de la delegación del Gobierno, Gloria Quiceno, y dijo que este proceso de paz es bastante complejo porque se desarrolla en tres regiones distintas: El Nordeste antiqueño, en Catatumbo y en la región Amazónica.

Otty Patiño asegura que hay avances importantes en este proceso en cuanto a las transformaciones territoriales, pero es claro en señalar que alias ‘Calarcá’ tiene una actitud un poco ambigua.

“Él está atravesado por la confrontación que tiene con “Los mordiscos” y en la disputa territorial que hay en toda esa región, de tal manera que esa parte oscura es la que nubla un poco el panorama de desarrollo de la paz en toda esta región”.

La paz urbana en Medellín

Otty Patiño también habló sobre la fiesta en la cárcel de Itagüí en la que estuvieron involucrados algunos de los que participan en el espacio de conversación de las bandas criminales con el Gobierno.

“Primero, digamos, tuvimos una conversación con gente que pertenece a este grupo, pero que ya está libre. Son siete los que están libres, nos reunimos con tres de ellos para, digamos, para recibir la opinión de ellos sobre cómo superar esta situación del de la fiesta, esa vallenata que se hizo allá en la cárcel”.

El Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, contó que estuvieron en la Cárcel de Itagüí para entender los hechos con las justas dimensiones en que se ha se han desarrollado estos acontecimientos para no ir a hacer acciones con daño.

“Que, en lugar de remediar los problemas, los ahonden aún más, y después de dos años de adelantar este proceso, en lugar de salvar estas crisis, nos sirva, digamos, para acabar con el proceso”.

Otty Patiño en este diálogo exclusivo con Caracol Radio aseguró que las negociaciones de paz son procesos que no buscan como prioridad acuerdos finales, sino ir desarrollando procesos en los territorios que cambien la realidad de las comunidades afectadas por el conflicto armado.