El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Caída de la Constituyente: ¿Una realidad o solo promesa de campaña de Iván Cepeda?

Los representantes a la Cámara Julia Miranda, del Nuevo Liberalismo, y Jhon Jairo Berrío, del Centro Democrático, hablaron en 6AM W acerca de la decisión del Gobierno Petro de desmontarse de la idea de hacer una Asamblea Nacional Constituyente.

Lea aquí: Petro apoyó suspensión de Comité de Asamblea Constituyente: “La prioridad es la decisión del pueblo”

“Me parece una buena noticia. Todo este tiempo hemos estado defendiendo la Constitución del 91 y con ese principio hicimos la campaña, por lo que es fundamental para los colombianos saber que no será sometida a un cambio que tiene como fundamento una ideología”, dijo.

Sobre la segunda vuelta presidencial, mencionó que mantendrá su voto privado a la espera de lo que digan los candidatos, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, en los debates.

Vea aquí: Si la Constituyente se convertía en obstáculo para las reformas, lo mejor era retirarla: MinTrabajo

“Tienen todavía mucho por decir”, sostuvo.

¿Qué dijo Jhon Jairo Berrío?

Para el congresista del Centro Democrático es claro que se trata de una acción en el marco de las elecciones presidenciales de segunda vuelta.

“Claramente se ve que es una promesa de campaña. Siempre han insistido en la constituyente e irán a suprimir el Consejo de Estado, una promesa que ya hizo Cepeda como candidato. ¿Qué harán con el CNE?, ¿qué harán con la Procuraduría?, ¿qué va a pasar con la Registraduría?”, dijo.

“Yo no le creo. Pueden firmar en mármol, pero no le creo a Cepeda y a Petro”, agregó.