Cárcel de Itagüí sigue sin cámaras de seguridad tras megafiesta; las instalarán desde el 30 de abril

La cárcel de Itagüí, en Antioquia, continúa sin cámaras de seguridad en uno de sus pabellones más sensibles, días después de la polémica por una ‘megaparranda vallenata’ al interior del penal. El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, anunció que estos dispositivos comenzarán a ser instalados a partir del próximo 30 de abril.

La ausencia de sistemas de videovigilancia ha generado preocupación, especialmente porque en ese mismo pabellón de alta seguridad se realizó, el pasado 8 de abril, una celebración con licor, comida especial y la presentación del cantante vallenato Nelson Velásquez, en la que habrían participado cabecillas de organizaciones armadas del Valle de Aburrá.

Fuentes judiciales confirmaron que no existía registro en video de lo ocurrido debido a la falta de cámaras, lo que ha dificultado la verificación de los hechos y la identificación de posibles responsabilidades.

En medio de la controversia, la Fiscalía General de la Nación abrió una indagación por el delito de prevaricato por omisión, con el fin de establecer si hubo negligencia por parte de funcionarios encargados de la vigilancia del centro penitenciario. Además, el fiscal del caso compulsó copias a la Dirección contra las Finanzas Criminales para investigar un posible enriquecimiento ilícito relacionado con la presentación artística.

Como parte de las actuaciones, ya se han impartido órdenes de policía judicial y se adelantan inspecciones para recopilar material probatorio que permita determinar si hay méritos para avanzar hacia una investigación formal.