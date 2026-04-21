Gobierno evaluará el futuro del proceso de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano

Armando Novoa jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que opera en Nariño y Putumayo, aseguró que las acciones en contra de la población civil y el asesinato de tres soldados por parte de este grupo armado lo pone en una situación insostenible en la mesa de diálogos de paz.

“Es un hecho que rompe los acuerdos y que coloca a Comandos de la Frontera en una situación insostenible en la mesa de diálogos de paz. Con esta acción también la Coordinadora Nacional está demostrando que no ha cumplido los acuerdos del cuarto ciclo de la mesa cuando se comprometieron a un desminado en sus áreas de influencia”.

Los hechos ocurrieron en el departamento de Nariño donde menores de edad resultados afectados por minas antipersonales y fueron asesinados los soldados Andrés Esteban Álvarez Sierra, Darwin Arnoldo Gómez Gutiérrez y Brayan Steven Galindo Amado, por un ataque con drones en zona rural de Ipiales.

Para el jefe de la delegación del Gobierno Nacional, Armando Novoa, estos hechos vulneran totalmente la credibilidad del proceso de paz porque demuestran la poca voluntad de este grupo armado con la mesa de conversaciones y con los acuerdos hasta ahora alcanzado y por eso evaluará de manera inmediata con el presidente Gustavo Petro y el Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, el futuro de este proceso de paz.