Partido Liberal, ¿dividido por apoyos a Iván Cepeda y De la Espriella para segunda vuelta?
Juan Carlos Losada, miembro del Partido Liberal, y Santiago Montoya, senador electo de esa colectividad, hablaron en 6AM W sobre el tema.
Partido Liberal, ¿dividido por apoyos a Iván Cepeda y De la Espriella para segunda vuelta?
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Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...