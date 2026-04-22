Delegación del Gobierno en mesa con ‘Calarcá’ dice que verificación de voluntad de paz es coherente

Gloria Quiceno, jefa de la delegación del Gobierno Nacional en los diálogos de paz con las disidencias de alias ‘Calarcá’. Foto: Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

Bogotá

En la tarde de este miércoles, 22 de abril, Gloria Quiceno, jefa de la delegación del Gobierno Nacional en los diálogos de paz con las disidencias de alias ‘Calarcá’, aseguró en exclusiva para Caracol Radio que la verificación que pidió el presidente Gustavo Petro frente a la voluntad de paz de este grupo armado es coherente porque quienes están dialogando deben cumplir con lo que se acuerda .

“Creo que el señor presidente está actuando conforme a la Constitución, a la ley y conforme a lo que él mismo ha planteado en la Paz Total, y es que los grupos que están en ella deben cumplir los acuerdos”.

Gloria Quiceno además pidió que en la verificación solicitada por el jefe de Estado se escuchen a las comunidades en los territorios.

“Nuestra mesa va a solicitar que también se escuche las autoridades territoriales, especialmente las que están en los territorios más conflictivos y las comunidades que la conforman”.

La jefa de la delegación del Gobierno Nacional en estos diálogos con alias ‘Calarcá’ aseguró que la verificación está encaminada a revisar de forma transparente los hechos, los responsables, las consecuencias y si han afectado el cumplimiento de los acuerdos de paz y que en los próximos días se reunirá con el Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño.

“Esta solicitud del presidente es al consejero comisionado, nos vamos a reunir con él y vamos a definir la ruta de trabajo, los mecanismos de trabajo, las instituciones que van a ser convocadas”.

Gloria Quiceno es clara al señalar que, aunque hay avances en temas de transformaciones territoriales en medio del proceso de paz con las disidencias de alias ‘Calarcá’, es más que necesario hacer una verificación a fondo porque más que firmar un acuerdo la finalidad es que se cumplan y puedan ser medibles y verificables.

Lea más: Presidente Petro pidió a Otty Patiño que, ante incumplimientos de ‘Calarcá’, frene la paz para él