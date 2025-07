Estoy recuperando la salud y sigo firme como Alto Comisionado de Paz: Otty Patiño

AME6751. BOGOTÁ (COLOMBIA), 07/04/2025.- El consejero comisionado para la Paz de Colombia, Otty Patiño, habla durante una entrevista con EFE este lunes, en Bogotá (Colombia). Patiño considera que los primeros acuerdos logrados con el Frente Comuneros del Sur, una disidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), deben abrir los ojos de esa guerrilla, de la que dice que no escucha ni a su propia gente ni a las comunidades en las regiones para hablar de paz. EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

En Caracol Radio estuvo Otty Patiño, Alto Comisionado para La Paz, compartiendo detalles sobre su estado de salud y su futuro en las negociaciones de paz.

Sobre su salud, Patiño explicó que aunque presentó una lesión importante, se está mejorando. “Me estoy recuperando. He tenido operaciones. Estos dos meses allí. Me perforaron dos veces el cráneo. Pero, afortunadamente, la lesión que tuve no llegó al cerebro, pero sí afectó las meninjes. Por eso hubo la necesidad de hospitalizarme”

“En este momento estoy en ese estado de recuperación, pero ya empiezo de una manera muy suave mis labores normales”, agregó