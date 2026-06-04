“Se requieren capacidades desde Bogotá”: Sec. Seguridad de Antioquia por orden público de la región

Este jueves, 4 de junio, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez Guzmán, quien se refirió a la crítica situación de orden público que se vive en la región.

El secretario Martínez hizo un recuento de una serie de situaciones que se han vivido en la jurisdicción de Antioquia debido a combates entre grupos armados al margen de la ley como las disidencias Farc, Clan del Golfo y el ELN.

Explicó, por ejemplo, que en el Bagre, municipio antioqueño, “hay una confrontación enorme y siempre ha existido entre el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN por todo el tema de las rentas criminales como el narcotráfico y minería ilegal”.

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“Capacidades desde la capital de la República”

En esa línea, enfatizó en que para que ellos como Gobierno departamental puedan “atender de manera integral” estos problemas de orden público en el territorio “se requieren capacidades desde la capital de la República (Bogotá D.C) y operaciones sostenidas”.

“Yo creo que si aquí pudiéramos mantener una operación sostenida contra esa minería ilegal, que es la que más recursos le da a estos grupos armados para incorporar gente y para comprar armas, eso nos podría ayudar un poco”, dijo.

Y agregó: “Pero a veces las operaciones que se hacen son esporádicas, vienen desde Bogotá, queman cuatro o cinco máquinas y luego se van, y estos bandidos muy rápidamente reemplazan la maquinaria que les resulta afectada en estas intervenciones, bien sea de Policía o de Ejército, porque tienen toda la plata del mundo para invertir en eso y seguir deforestando y seguir acabando todo ese territorio porque ambientalmente está muy acabado”.

Entonces, ¿qué requieren desde Antioquia?

El secretario, así, aseguró que lo que se requiere desde el departamento son “acciones sostenidas, mucha inteligencia para poder golpear las estructuras, Policía Judicial de la mano con la Fiscalía para atacar de manera directa y contundente la problemática”.

“Hemos pedido una burbuja operacional en ese sector y que haya una operación sostenida permanente en el tiempo contra la minería ilegal. Yo creo que eso ayudaría muchísimo porque en la medida en que nosotros podamos golpear sus finanzas, vamos menguando y vamos acabando poco a poco con el problema, porque deja de ser atractivo. Si la fuerza pública ataca el problema de manera contundente, de la mano con la Fiscalía, esa renta deja de ser atractiva y yo creo que podríamos recuperar ese territorio”. complementó.

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Sin embargo, volvió a ser enfático en que “para eso se requiere fortaleza desde la capital de la República porque en el territorio no están las capacidades suficientes para poder atender eso de manera contundente”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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