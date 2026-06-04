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Así está la crisis en Cuba: constantes cortes de electricidad y acumulación de basuras

José Castor Álvarez, sacerdote en Camagüey, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de la dramática situación que se vive en Cuba con los constantes cortes de energía y la suspensión del servicio de recolección de basuras.

Relató que, al momento de la entrevista, estaba “corriendo” para poner a cargar sus dispositivos porque había vuelto la energía.

“Estoy corriendo en mi casa poniendo la turbina del agua y cargando los celulares, acaba de llegar la corriente que se había ido anoche”, contó.

Explicó que la última vez que se vivió una situación tan complicada en Cuba fue con la caída de la Unión Soviética, aunque destacó que para ese momento quedaba el remanente de la buena educación y un excelente servicio médico.

“Ahora no hay servicio de electricidad, ni de medicina, ni de recogida de las basuras. Los universitarios, muchos están en sus casas, porque suspendieron exámenes”, detalló.

Agregó que no hay gas licuado ni corriente, por lo que para cocinar se está usando carbón o leña, dependiendo del lugar.

¿Se puede enviar dinero a Cuba?

Explicó que el envío de dinero de manera informal es “fácil”, pues se hace a través de personas que se dedican a eso.

“Les das el número en Estados Unidos, el familiar transfiere el dinero y te lo llevan hasta la casa con la tasa de cambio que se maneja en la calle”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí: