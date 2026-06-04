Polémica por plan de prohibir exhibir cigarrillo y ‘vapes’ en supermercados: empresas y SIC debaten
La superintendente Cielo Rusinque habló en 6AMW sobre la nueva circular que emitió la SIC sobre la regulación de la comercialización y uso de vapeadores.
Polémica por prohibición para exhibir vapeadores en supermercados: empresas y Gobierno debaten
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Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, habló en 6AM W de Caracol Radio sobre la circular que expidió la SIC con la que prohíbe la exhibición de cigarrillos y vapeadores en vitrinas físicas de supermercados y todo tipo de comercios, así como la exhibición en plataformas digitales.
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Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...