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04 jun 2026 Actualizado 16:42

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Polémica por plan de prohibir exhibir cigarrillo y ‘vapes’ en supermercados: empresas y SIC debaten

La superintendente Cielo Rusinque habló en 6AMW sobre la nueva circular que emitió la SIC sobre la regulación de la comercialización y uso de vapeadores.

Polémica por prohibición para exhibir vapeadores en supermercados: empresas y Gobierno debaten

Polémica por prohibición para exhibir vapeadores en supermercados: empresas y Gobierno debaten

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Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, habló en 6AM W de Caracol Radio sobre la circular que expidió la SIC con la que prohíbe la exhibición de cigarrillos y vapeadores en vitrinas físicas de supermercados y todo tipo de comercios, así como la exhibición en plataformas digitales.

Noticia en desarrollo.

Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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