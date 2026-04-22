“Se está borrando con el codo lo que se escribió con la mano”: Armando Novoa

En los últimos días, Armando Novoa jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que opera en Nariño y Putumayo, aseguró que las acciones en contra de la población civil y el asesinato de tres soldados por parte de este grupo armado lo pone en una situación insostenible en la mesa de diálogos de paz.

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Indicó que: “Es un hecho que rompe los acuerdos y que coloca a Comandos de la Frontera en una situación insostenible en la mesa de diálogos de paz. Con esta acción también la Coordinadora Nacional está demostrando que no ha cumplido los acuerdos del cuarto ciclo de la mesa cuando se comprometieron a un desminado en sus áreas de influencia”.

Ante esta situación el jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, habló en 6AM W.

“Los hechos conocidos el pasado lunes (20 de abril) en el departamento de Nariño en la zona de Olaya Herrera y en Ipiales donde fueron muertos tres militares y hubo varios heridos tras un ataque y por otra parte donde cuatro niños resultaron gravemente heridos. Para la delegación del Gobierno son hechos muy graves que desdicen de la voluntad de paz que ha manifestado este grupo en la mesa de diálogos”, indicó el jefe negociador.

Agregó que estos hechos obligan a hacer una evaluación sobre la suerte y el curso de estos diálogos y por ello debe hacer las consultas al más alto nivel para decidir qué va a pasar con la mesa de diálogos.

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¿Qué implicaría que la mesa de diálogos no siga?

Una de las implicaciones es que tiene efectos delicados sobre las comunidades, en segundo lugar “supondría que las órdenes de captura que están suspendidas y que tienen una cobertura sobre los delegados de esa agrupación en la mesa van a levantarse de manera inmediata con las consecuencias judiciales y militares que eso tendría.

En tercer lugar, está el caso de alias ‘Araña’ que está en la Cárcel La Picota, cuya solicitud de extradición, a pesar de que fue otorgada, se encuentra suspendida y condicionada.

El jefe negociador afirmó que: “esta situación de ninguna manera la podemos justificar, ni defender porque es que aquí hay una afectación muy grave a la convivencia, un ataque desproporcionado a la fuerza pública con drones, en hechos que necesitamos que el grupo aclare públicamente de manera inmediata”.

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