“Alias ‘Calarcá’ es un criminal y debe ser capturado”: MinDefensa

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En entrevista con Hora 20 de Caracol Radio, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, abordó la compleja situación de alias ‘Calarcá’, el jefe disidente del Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf) y la postura del Gobierno Nacional frente a su captura.

El ministro Sánchez fue enfático al calificar a alias ‘Calarcá’ como “un criminal que está delinquiendo” y que “debe ser capturado”, a pesar de la existencia de una mesa de diálogo.

La discusión se centró en la confirmación por parte de la Fiscalía General de la Nación sobre los hallazgos en los computadores de alias ‘Calarcá’, que revelan crímenes y delitos, incluyendo nexos con miembros del Ejército Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). La Fiscalía General planteó la necesidad de reactivar las órdenes de captura en su contra.

El ministro explicó que, si bien existe la Ley 2272, conocida como la ley de ‘Paz Total’, que habilita espacios de diálogo, esta no es una “autorización para una ilegalidad o una actuación ilegal de cualquier grupo”. Subrayó que la paz es una política de Estado y que las decisiones internas de cada grupo orientan el actuar de la fuerza pública.

Actualmente, la orden de captura contra alias ‘Calarcá’ está suspendida. Sin embargo, el ministro Sánchez aclaró que si lo encuentran en flagrancia cometiendo algún delito, incluso el uso privativo de las fuerzas militares, debe ser capturado.

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Reviva la entrevista con el MinDefensa en Hora 20

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