Gobernador Rendón pide reactivar orden de captura contra alias Calarcá y bombardear el frente 36

Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lanzó fuertes críticas contra el Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación por lo que considera una falta de acciones contundentes frente a las disidencias de las FARC, al mando de alias Calarcá, tras la revelación de su presunto vínculo en el ataque a un helicóptero de la Policía en 2025.

El mandatario pidió además de reactivar la orden de captura, que se adelanten bombardeos contra el frente 36, asegurando que esta estructura no ha sido objeto de operaciones militares de alto impacto, a pesar de su gran injerencia delictiva en el departamento de Antioquia.

“Las fuerzas militares no han bombardeado a la estructura criminal de Calarcá, el frente 36, como sí lo han hecho contra el frente 18 y contra el Clan del Golfo. Que la fiscal Camargo reactive la orden de captura contra alias Calarcá, para que, si en algún operativo nuestros soldados o policías se lo encuentran nuevamente, no tengan que dejarlo en libertad por instrucciones de ella o del presidente”, expresó Rendón.

El gobernador también cuestionó la falta de avances judiciales y sugirió que esta situación ha limitado la capacidad de acción de la fuerza pública.

“Uno se pregunta qué es lo que sabe Calarcá del Gobierno Nacional que el gobierno prácticamente quiere arrodillar toda la institucionalidad. Muy lamentable, además, que la fiscal Camargo se abstenga de darle vida de nuevo a la orden de captura, diciendo que no lo puede hacer porque el presidente Petro no está de acuerdo”, cuestionó el mandatario.

Falta de pie de fuerza

El gobernador Andrés Julián Rendón recordó que alias Calarcá fue capturado en julio de 2024 junto a otros integrantes de la estructura, pero posteriormente quedó en libertad. A su juicio, esta decisión habría facilitado la continuidad de acciones violentas contra la fuerza pública.

Entre los hechos más graves destacó el derribamiento del helicóptero en zona rural de Amalfi, en el que murieron 13 policías, un caso que, según dijo debería tener consecuencias judiciales claras e inmediatas.

Además, el mandatario denunció que comunidades del norte y nordeste antioqueño, especialmente en municipios como Briceño, continúan enfrentando desplazamientos forzados y confinamientos debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

Por estos hechos, el gobernador insiste en que la única forma de garantizar el retorno seguro de las familias es mediante un control efectivo del territorio por parte de la fuerza pública. Por ello, reiteró el llamado al Ministerio de Defensa para incrementar la presencia institucional en las zonas más afectadas por la violencia.