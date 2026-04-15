Fiscalía conformó grupo especial para fortalecer imputación contra alias ‘Calarcá’

Caracol Radio conoció que hay avances en la investigación para formalizar la imputación de cargos contra Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’.

Mediante una resolución, la Fiscalía General de la Nación ordenó la conformación de un grupo de tareas especiales, integrado por dos fiscales e investigadores de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado, un fiscal de la Dirección de Derechos Humanos y otro de la Unidad Especial de Investigación.

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El objetivo es unificar los crímenes por los que deberá responder, entre ellos el homicidio de un líder social ocurrido en el primer semestre de 2024.

El pasado martes 7 de abril, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, anunció en diálogo con 6AM W, de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, que llamará a imputación de cargos a alias ‘Calarcá’, por los graves delitos de lesa humanidad cometidos en medio de la paz total.

Ahora, recientemente, se conoció que seguirá suspendida la orden de captura contra este cabecilla llamado también Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’.

“La segunda decisión que se tomó es citar formalmente a alias ‘Calarcá’ a una audiencia de imputación de cargos por estas conductas de las que estamos hablando acá (delitos de lesa humanidad en medio de la Paz Total), que nosotros estimamos cometidas luego de que él fuera designado vocero representante y respecto de las cuales tenemos evidencia alguna en los medios estos electrónicos que se incautaron allí en ese retén (de 2024 en Antioquia)”, dijo en su momento.

Además, explicó que también hay evidencias de “otra derivada de investigaciones que hemos realizado que están especificadas en la petición del presidente y son con las que se irían a imputar a alias ‘Calarcá’”.

¿Por qué se tomó la decisión?

“¿Y por qué lo hacemos? Porque ayer alguna de las preguntas que nos hacía una funcionaria de la oficina del consejero comisionado para la paz era: ‘¿por qué en el caso del Frente 33 nosotros hicimos esa imputación con las órdenes de captura suspendidas y en este caso no lo hicimos? En este caso de ‘Calarcá’ estábamos diciendo que debería suspenderse ya la orden de captura y encontramos cierta razonabilidad en ese argumento. La situación es muy parecida y creo que la Fiscalía debe tener una línea de conducta similar. Sin embargo, lo que nosotros vamos a hacer es muy rápidamente buscar esa fecha de audiencia para hacer esta imputación”, enfatizó la jefa del ente de control.

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De esta forma, concluyó el tema asegurando: “Nosotros esperamos que el presidente rápidamente se pronuncie sobre nuestra solicitud. Queremos también que él, de primera mano, conozca qué es lo que se va a hacer ”.

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