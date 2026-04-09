“Cárcel de Itagüí parece un resort para el crimen”: secretario de Seguridad de Medellín

Medellín, Antioquia

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, cuestionó las condiciones en las que permanecen recluidos varios cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá en la cárcel La Paz de Itagüí, luego de la polémica por la realización de una fiesta vallenata en el centro penitenciario.

El funcionario afirmó que la situación en ese establecimiento carcelario evidencia fallas en el control del sistema penitenciario y aseguró que, lejos de cumplir su función de reclusión, el lugar estaría permitiendo privilegios indebidos para los detenidos.

“La cárcel de Itagüí no es una universidad para el crimen, es un resort para el crimen. En eso se ha convertido y no es esta fiesta, son muchas las que han hecho”, afirmó Villa.

Cuestionamientos sobre controles en la cárcel

El secretario también pidió que se esclarezcan las condiciones en las que permanecen los internos, señalando dudas sobre posibles privilegios dentro del establecimiento.

“Que nos digan si tienen o no celulares, televisores o botellas de licor, si hacen o no hacen fiestas. La misma gente al interior lo dice y los vecinos también”, manifestó.

Asimismo, solicitó que se revisen los controles de ingreso al centro penitenciario y los registros de visitantes.

“Que nos muestren quiénes son los que ingresan a esa cárcel y por qué hay personas que entran sin quedar registradas”, dijo.

Críticas al sistema penitenciario

Villa aseguró que la situación refleja problemas estructurales en el sistema penitenciario colombiano y comparó las condiciones denunciadas con episodios del pasado relacionados con privilegios a jefes criminales.

“La catedral de Pablo Escobar se está quedando chiquita al lado de la cárcel de Itagüí”, expresó el secretario.

El funcionario reiteró que la administración distrital respalda los procesos de paz, pero insistió en que estos deben desarrollarse con garantías de seguridad para la ciudadanía.

“Nosotros somos amigos de la paz, pero de una paz con seguridad y con el ciudadano, no de una situación donde desde la cárcel se siga dando órdenes criminales”, concluyó.