La carta de Otty Patiño en la que pide al MinJusticia el traslado de 17 cabecillas de ‘Los Costeños’

Caracol Radio conoció la carta firmada el 10 de enero, por el consejero comisionado, Otty Patiño, en la cual le solicita al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, el traslado a Barranquilla de 17 cabecillas, de los 45 que está solicitando la defensa de alias ‘Castor’.

Sin embargo, al día siguiente (12 de enero) el ministro de Justicia confirmó que no se hacen los traslados a la capital del Atlántico.

En desarrollo...