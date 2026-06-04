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“El ELN está detrás de esto”: Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, sobre disturbios en la UdeA

Los últimos enfrentamientos entre encapuchados que protestaban desde el interior de la Universidad de Antioquia y la Policía Metropolitana desembocaron en actos de caos urbano que, según el alcalde Federico Gutiérrez, harían parte de un plan orquestado para desestabilizar el país.

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El alcalde de Medellín estuvo en 6AM W de Caracol Radio hablando sobre los últimos indicios de las autoridades en la capital antioqueña, los cuales darían cuenta de la infiltración del ELN en el marco de la protesta social en las universidades.

¿Qué pruebas hay de la supuesta infiltración del ELN en la UdeA?

De acuerdo con el alcalde de Medellín, en el marco del último episodio violento entre encapuchados y la fuerza pública en la Universidad de Antioquia, las autoridades lograron capturar a uno de estos individuos, quien presuntamente sería integrante de la guerrilla del ELN.

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“Logramos ver a un tipo que desde adentro le dispara a la policía; se sigue hasta que ya al final por allá se cambia de ropa y toma un taxi. Casi llegando al sector de Castilla, fue interceptado y capturado en flagrancia: tenía la capucha, el arma, municiones y propaganda”, reveló Federico Gutiérrez.

Según el mandatario, tras varios allanamientos, el capturado fue identificado como alias ‘Cuervo’ del ELN, quien, pese a no ser estudiante de la universidad, se ocultaba en el grupo de encapuchados.

¿Qué más se sabe de las presuntas infiltraciones del ELN a las universidades?

Federico Gutiérrez señaló al presidente Gustavo Petro como uno de los responsables de la infiltración de grupos ilegales en las universidades, según él, por la permisividad del Gobierno en el marco de la política de paz total y, además, bajo la intención de promover un nuevo “estallido social”.

“Este tipo se la pasa de ciudad en ciudad generando disturbios. Yo no sé por qué no se han dado capturas de gente ligada al ELN que estaría instrumentalizando la protesta social para generar violencia. Son estructuras criminales ligadas a las primeras líneas, a todo ese tema de propaganda de lo que ellos denominan el estallido social”, sentenció.

Escuchar la entrevista completa:

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