Así está Colombia en el historial contra Francia: ¿Cómo le ha ido a la ‘Tricolor’?

De fondo el Northwest Stadium de Landover, Maryland, Estados Unidos. Al frente, el jugador colombiano James Rodríguez y el futbolista francés Kilyan Mbappé. Fotos: Getty Images.

La Selección Colombia cerrará su doble fecha FIFA de marzo enfrentándose a un equipo que ya sabe que es ser campeón del mundo en los últimos 10 años: el combinado nacional de Francia comandado, nada más y nada menos, que por ‘el diez’ del Real Madrid, Kylian Mbappé.

¿Cómo llega Colombia al partido contra Francia?

Pues bien, los dirigidos por el entrenador argentino Néstor Lorenzo no llegan a este choque con un buen resultado a su espalda, pues perdieron contra la Selección de Croacia el pasado jueves, 26 de marzo.

La ‘Tricolor’ cayó en Orlando, Florida, contra los comandados por Luka Modric, por 2-1. Los goles del encuentro fueron marcados por Jhon Arias, muy temprano al minuto 2, y por Luka Vuskovic e Igor Matanovic, que lo remontaron.

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¿Cómo llega Francia al partido contra Colombia?

Por otro lado el panorama es, más bien, más alentador. Los galos llegan al duelo amistoso contra la selección cafetera tras haber vencido a la cinco veces campeona mundial por 2-1.

Los goles los marcaron Mbappé y Ekitike, para Francia, mientras que para la ‘Canarinha’ marcó Bremer, el defensor central que milita en la Juventus.

Ahora, aunque estos resultados puede que hablen un poco de la actualidad, la otra realidad es la histórica, en donde estos dos equipos -colombianos y franceses- ya se han enfrentado, incluso en juegos previos a mundiales.

Por ello, en Caracol Radio le contamos cómo está el historial entre la Selección Colombia y la Selección de Francia.

Así está el historial entre Colombia y Francia

Colombia y Francia se han enfrentado cinco veces en total en su historia: dos por juegos oficiales y tres por partidos amistosos.

Los partidos entre ambas selecciones se dieron en los siguientes marcos:

El 18 de junio de 1972 por la Copa Independencia de Brasil:

En este partido, el primero en el registro, la Selección Colombia perdió 3-2.

El 10 de junio de 1993 por partido amistoso:

En el segundo choque fue Colombia quien se quedó con la victoria al derrotar a Francia 3-1.

Colombia inició perdiendo, pero con un triplete de Adolfo ‘El Tren’ Valencia, le remontó a los galos.

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El 18 de junio del 2003 por la Copa Confederaciones:

El tercer choque entre sudamericanos y europeos dejó como saldo una victoria de Francia por 1-0 Colombia.

El 3 de junio de 2008 por un partido amistoso:

En este cruce Francia volvió a ganar y derrotó 1-0 a Colombia (Amistoso). El gol lo anotó de penal el mítico futbolista francés Thierry Henrry.

El 23 de marzo de 2018 por un juego amistoso (es el más reciente en el historial):

Este es el partido más reciente que figura entre ambas selecciones. Aquí Colombia le ganaría 3-2 a la Selección de Francia previo al Mundial de Rusia 2018, campeonato que terminarían ganando los galos comandados por su DT Didier Deschamps y un joven Kylian Mbappé de tan solo 19 años.

Lo goles del partido que se disputó en el Stade de France los marcaron Luis Muriel (ahora en Junior), Radamel Falcao (ahora en Millonarios) y Juan Fernando Quintero, para Colombia.

Para Francia marcaron Olivier Giroud y Thomas Lemar.

En esa línea, el historial deja un saldo de dos victorias para Colombia, dos derrotas y cero empates.

¿Cuándo será el partido entre Colombia y Francia? Fecha y hora

El partido que enfrentará a la Selección Colombia contra el cuadro francés será este domingo, 29 de marzo.

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El juego se disputará en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, de Estados Unidos, y será a las 2:00 de la tarde, hora de Colombia.

¿Cómo ver EN VIVO el juego entre Colombia y Francia?

Para ver el partido entre cafeteros y galos se podrá hacer por el Gol Caracol. Sin embargo, Caracol Radio transmitirá el juego por su señal en vivo y, además, tendrá el minuto a minuto del amistoso disponible en la página web.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: