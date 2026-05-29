Barranquilla será sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

El máximo ente del fútbol sudamericano realizó una nueva inspección técnica en el escenario deportivo para evaluar los avances de las remodelaciones que forman parte del proyecto “Supermetro”. Según los reportes entregados por la delegación, las obras avanzan conforme al cronograma establecido y cumplen con los estándares internacionales exigidos para este tipo de eventos.

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Entre las principales adecuaciones se destaca la eliminación de la pista atlética, lo que permitirá ampliar la capacidad del estadio a más de 60.000 espectadores. Además, se instalará una gramilla híbrida de nivel mundialista y se renovarán camerinos, zonas técnicas y diferentes espacios logísticos del escenario.

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Durante la visita, representantes de la CONMEBOL también inspeccionaron la infraestructura hotelera destinada para los equipos finalistas, directivos y oficiales del torneo. Asimismo, se llevaron a cabo reuniones operativas enfocadas en la logística y organización general del evento que pondrá a Barranquilla en el centro del fútbol sudamericano en 2026.

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Con este anuncio, Colombia se prepara para recibir uno de los partidos más importantes del calendario continental, el próximo 21 de noviembre, en una final que promete impacto deportivo, turístico y económico para la ciudad y el país.

Además, los únicos equipos colombianos que continúan con vida en la Copa Sudamericana son Independiente Santa Fe e Independiente Medellín, ambos provenientes de la Copa Libertadores tras finalizar terceros en sus respectivos grupos.