Dávinson Sánchez tras la derrota de Colombia en amistoso: “Hemos jugado peor y sacamos el resultado”

La Selección Colombia inició con derrota su preparación de cara al Mundial 2026. En suelo estadounidense, la Tricolor perdió 1-2 con Croacia en medio de un partido que dejó más dudas que certezas. Jhon Arias llenó de ilusión al país con un gol a los 2 minutos de partido, pero el rival lo dio vuelta por intermedio de Luka Vušković e Igor Matanović.

REVIVA ACÁ EL DUELO AMISTOSO ENTRE COLOMBIA Y CROACIA

Finalizado el encuentro amistoso, Dávinson Sánchez habló en zona mixta sobre lo que dejó el duelo ante los croatas. Si bien se refirió a los errores que tuvo el equipo a lo largo de los 90 minutos, también valoró los aspectos positivos del grupo.

“Hemos jugado peor y sacamos el resultado”

“Fue un bajo nivel desde la perspectiva que se pierde, hemos jugado peor y sacamos los resultados. Es momento de estar unidos, hay que darle valor a que el rival te pone en situaciones difíciles. Croacia, dentro de su manera de jugar, creó sus situaciones al igual que nosotros, hubo también un montón de cambios en el que el juego se pone diferente, pero démosle valor a las cosas”, señaló inicialmente Dávinson frente a los medios de comunicación.

Posteriormente, reconoció que el grupo fue de menos a más, especialmente en los primeros 45 minutos: “El resultado duele, pero debemos también rescatar varios puntos del funcionamiento. Queda mucho por mejorar. La Copa del Mundo está a puertas y debemos hacerlo mejor”.

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Finalmente, Sánchez reiteró que el amistoso se definió en detalles: mientras que la Selección erró una clara con Luis Javier Suárez, Croacia aprovechó un error en pelota quieta para ganar.

“Cambia un montón la situación, que a la hora de marcar recibimos el gol inmediatamente. Rematamos mejor la primera parte, tuvimos una ocasión en la que pudimos cambiar el rumbo del partido, porque fue clara la ocasión que no marcamos, y luego al final recibimos un gol en contra. Habíamos preparado un montón la pelota parada, sabíamos que eran muy fuertes en centros y el juego aéreo”, sentenció.

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