Kylian Mbappé apunta a Colombia: “Siempre quiero estar en la cancha”

Tras la victoria de Francia por 2-1 sobre Brasil en un exigente partido de preparación rumbo al Mundial de 2026, Kylian Mbappé analizó el rendimiento de su equipo y proyectó lo que será el próximo duelo frente a la Selección Colombia.

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El delantero y capitán del conjunto francés dejó en claro que, aunque se trate de un amistoso, enfrentamientos de este nivel se viven con máxima intensidad. Según explicó, el duelo ante Brasil sirvió como una medición real del equipo:

“Sabíamos que contra Brasil no era un simple amistoso, había mucho respeto y era una buena prueba para evaluar nuestro nivel, tanto en lo técnico como en lo táctico”.

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Mbappé también valoró el crecimiento colectivo del equipo, destacando aspectos como la movilidad, la creatividad y el ritmo mostrado en el campo:

“El equipo mostró cosas interesantes, hubo dinámica, ideas y se sacaron conclusiones positivas. Se nota que vamos por buen camino”.

Pensando en el compromiso del domingo frente a Colombia, el atacante del Real Madrid no ocultó su deseo de estar presente. Sin embargo, dejó claro que la última palabra la tendrá el cuerpo técnico:

“Yo lo que quiero es jugar, estar en el terreno siempre es especial. Este tipo de partidos motivan mucho”, expresó.

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Finalmente, reafirmó su postura competitiva, aunque con respeto por las decisiones del entrenador:

“Habrá que ver qué decide el técnico, pero mi intención es clara: siempre quiero jugar. Si me toca entrar, estaré listo”.