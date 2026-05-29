Giro de Italia 2026, clasificación general: Así quedaron Egan Bernal y Einer Rubio tras la etapa 19

ALLEGHE, ITALY - MAY 29: (L-R) Thymen Arensman of Netherlands and Egan Bernal of Colombia and Netcompany INEOS Cycling Team compete during the 109th Giro d'Italia 2026, Stage 19 a 151km stage from Feltre to Alleghe - Piani di Pezze 1467m / #UCIWT / on May 29, 2026 in Alleghe, Italy. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

La etapa 19 del Giro d’Italia terminó con victoria para el estadounidense Sepp Kuss, quien se impuso en una de las jornadas más exigentes de esta edición tras completar los 151 kilómetros de recorrido en territorio montañoso.

La jornada dejó movimientos importantes para los ciclistas colombianos. Egan Bernal tuvo una destacada presentación con el INEOS Grenadiers y finalizó en la posición 13 de la etapa, resultado que le permitió ingresar nuevamente al top 10 de la clasificación general del Giro de Italia 2026.

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Por su parte, Einer Rubio respondió con una gran actuación defendiendo los colores del Movistar Team. El colombiano logró mantenerse entre los mejores corredores del día y volvió a demostrar fortaleza en la montaña, uno de los terrenos donde mejor se desempeña.

La etapa estuvo marcada por los constantes ascensos y el fuerte ritmo impuesto desde los primeros kilómetros, generando diferencias importantes entre los favoritos al título antes del cierre definitivo de la competencia italiana.

Clasificación general del Giro de Italia 2026