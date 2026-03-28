Jhon Arias, autocrítico tras la derrota ante Croacia: “Duele, pero deja lecciones importantes”

Jhon Arias en la antesala del exigente compromiso frente a Selección de Francia, que se jugará el próximo 29 de marzo en Washington, en el Northwest Stadium, Jhon Arias compareció ante los medios y dejó varias reflexiones sobre su presente, el momento de la Selección Colombia y la reciente derrota ante Selección de Croacia.

El extremo colombiano comenzó refiriéndose a su actualidad a nivel de clubes, destacando su llegada a Palmeiras, uno de los equipos más importantes del continente. “Llegué a un gigante de Sudamérica, un club que siempre es protagonista, que compite por títulos y que tiene esa ambición permanente de ganar”, aseguró Arias.

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En esa misma línea, resaltó la importancia del contexto en el que aterrizó: “Llegué en un buen momento, a un lugar ideal. Es un club al que le agradezco porque me han recibido muy bien y me han hecho sentir importante. Las cosas están fluyendo de buena manera y es un escenario perfecto para prepararme de cara a lo que viene rumbo a la Copa del Mundo”.

Por otro lado, el atacante también se refirió al impacto interno que dejó la caída ante Croacia, un resultado que generó reflexión dentro del grupo. “Tristemente, hace parte del fútbol. A veces se nos olvida que no solo se gana, también se pierde. Duele, claro que duele, pero deja lecciones importantes”, explicó atacante.

Jhon Arias fue autocrítico al reconocer que este tipo de partidos encienden señales de alerta: “Esta selección se ha acostumbrado a ganar y a ser protagonista. Estos resultados llegan en un momento clave, porque permiten corregir y ampliar el margen de mejora antes de una competencia tan importante”.

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Finalmente, analizó lo ocurrido en ese encuentro, al que calificó como “un partido accidentado”, condicionado por jugadas puntuales. “Nos enfrentamos a un rival altamente calificado, que en las dos últimas Copas del Mundo fue subcampeón y el mejor tercero. Es un equipo con proceso y experiencia. Nos faltó mayor eficacia en la finalización y generar más juego ofensivo. Tenemos los jugadores y las condiciones para concretar mejor las acciones”, concluyó.

Colombia se alista así para un nuevo reto internacional, con la mira puesta en afinar detalles ante una de las selecciones más poderosas del mundo.