PSG vs. Arsenal, por la final de la Champions League: fecha, hora y cómo ver EN VIVO

Tiempo de definición en la Champions League. PSG y Arsenal disputan la definición del título de la temporada con el partido en el Puskas Arena de Budapest, que alberga por primera vez la final de la máxima competición en Europa.

Los franceses, que sobre el papel parten con un ligero favoritismo, buscan convertirse en el primer equipo que repite cetro continental desde el triplete del Real Madrid de Zinedine Zidane entre 2016 y 2018, lo que sin duda le colocaría como la referencia continental.

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Su victoria coronaría una forma de entender el fútbol, la que Luis Enrique ha impartido: la presión extrema, posesión del balón y verticalidad máxima, el fútbol total elevado a su máxima expresión.

Los londinenses aspirar a impedirlo, a hacer triunfar otra manera de buscar el éxito que reposa en un solidez defensiva que hacía tiempo que no se veía, cimiento de un ataque explosivo.

El PSG, que estrenó el año pasado su palmarés europeo, aspira ahora a elevarlo y cuenta con todos los ingredientes para hacerlo.

Luis Enrique ha creado un ejército que aplica sus mandamientos y el equipo se ha convertido en una máquina que juega de memoria, un engranaje en el que brillan los talentos individuales.

Solo han dejado escapar el pasado Mundial de Clubes, que perdieron en la final contra el Chelsea, pero en Europa, donde las cosas se ponen más serias, ningún rival ha conseguido sacar de sus convicciones al equipo parisino.

El entrenador, además, ha curado el complejo que tenía el equipo cuando la exigencia se elevaba y liberado su potencia en la Liga de Campeones, que hasta la llegada del técnico español les bloqueaba.

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Asentado en una planificación magistral, Luis Enrique ha vuelto a conseguir, por segundo año consecutivo, que todas sus piezas lleguen en perfecto estado al tramo decisivo del curso.

Alineaciones posibles de PSG vs. Arsenal

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Dembélé, Doué.

Arsenal: Raya; Timber, Gabriel, Saliba, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly, Eze; Saka, Gyökeres y Trossard.

Hora y cómo seguir

El partido será desde las 11:00 a.m. (hora de Colombia). Esta medida histórica busca mejorar la experiencia global de los aficionados en la ciudad anfitriona y facilitar la asistencia de familias y niños.

Usted podrá vivir la transmisión de este partido mediante El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.