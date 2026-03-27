¿Cuándo y ante quién es el próximo partido de la Selección Colombia?
Después del encuentro ante Croacia, el equipo de Lorenzo tendrá otro reto amistoso.
La Selección Colombia enfrentó a Croacia en el primer amistoso de marzo en el en el Camping World Stadium de Orlando, Florida. El equipo nacional comenzó ganando con un buen gol de Jhon Arias que recibió un pase de Johan Mojica por la izquierda.
Pero después, su rival logró empatar y ganar. Primero, con una anotación de Luka Vuskovic a los seis minutos y, después, con otra de Igor Matanovic a los 42.
Colombia trató de reaccionar, pero no pudo contra la defensa de Croacia, el equipo europeo también pudo aumentar la cuenta, pero los palos lo impidieron.
¿Cuándo es el otro partido de la Selección Colombia?
La Selección Colombia jugará su segundo amistoso de la fecha FIFA de marzo ante Francia el próximo domingo 29 de este mes. El encuentro será a las 2:00 p.m., hora colombiana.
El partido se jugará en el Northwest Stadium, Landover, Maryland en Washington DC. Francia no podrá contar con William Saliba por lesión.
La última vez que se enfrentaron estas dos selecciones el resultado fue triunfo para Colombia 2-3 en amistoso antes del Mundial de Rusia 2018.
Antes del encuentro ante Colombia, Francia enfrentó a la Brasil de Carlo Ancelotti y resultó victorioso con marcador de 2-1 con anotaciones de Kylian Mbappé al minuto 32 y Etikike al 65. Por Brasil descontó Gleison Bremer.