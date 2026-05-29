“Que tengan cuidado con Portugal”: la advertencia de Luis Figo a Colombia antes del Mundial

La expectativa por el partido entre la Selección Colombia y Selección de Portugal sigue creciendo de cara al Mundial 2026, especialmente luego de las declaraciones de dos referentes históricos del fútbol mundial como Luis Figo e Iván Ramiro Córdoba, quienes analizaron el esperado duelo que cerrará la fase de grupos el próximo 27 de junio.

El primero en referirse al compromiso fue Figo, una de las máximas leyendas del fútbol portugués, quien dejó una frase contundente al ser consultado por Colombia y el enfrentamiento mundialista. El exjugador del Barcelona y Real Madrid fue directo y lanzó una advertencia: “Que tengan cuidado con Portugal”, haciendo referencia al poderío de la selección lusa y a la importancia que tendrá ese último partido del grupo.

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Por otro lado, Iván Ramiro Córdoba, histórico capitán de la selección campeona de la Copa América 2001, analizó el cruce con más profundidad y dejó claro el respeto que existe por Portugal, aunque sin mostrar temor. “Nos vamos a cuidar mucho de Portugal porque sabemos lo fuertes que son, pero creo que hay que llegar a Portugal no dependiendo de ese partido”, afirmó el exdefensor colombiano.

Córdoba también enfatizó que la idea de la Tricolor debe ser asegurar puntos en las primeras jornadas para llegar con mayor tranquilidad al duelo frente a los europeos. “No quiere decir que le tengamos temor a Portugal, le tenemos mucho respeto, seguramente los jugadores lo piensan así, pero para jugar casi como por ese primer puesto, porque ese primer puesto es importante”, expresó.

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Finalmente, el excentral mostró toda su ilusión por el presente de la selección dirigida por Néstor Lorenzo y especialmente por el liderazgo de James Rodríguez. “Siempre me he ilusionado porque he creído mucho en este proceso y cuando veo a James que se pone la camiseta de la Selección Colombia, sobre todo en estos momentos de su vida donde lo encuentro más maduro, más líder, no veo la hora de verlo actuando en el Mundial”, concluyó Córdoba, dejando en evidencia la confianza que existe alrededor de la Tricolor para la Copa del Mundo.