Croacia le pone fin al invicto de la Selección Colombia contra las selecciones europeas

La Selección Colombia vio llegar a su fin una racha positiva frente a rivales europeos, tras caer por 2-1 ante Croacia en un partido amistoso previo a la Copa del Mundo 2026.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo no logró mostrar la profundidad necesaria en ataque, a pesar de competir por momentos ante un rival de alto nivel. La falta de claridad en el último tercio terminó siendo determinante para que la Tricolor no pudiera sostener su invicto frente a selecciones del Viejo Continente.

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Partidos amistosos ante selecciones europeas

La última vez que Colombia había perdido ante un equipo europeo se remonta a febrero de 2011, cuando cayó frente a España entonces campeona del mundo, en el estadio Santiago Bernabéu. Desde ese momento, el combinado nacional había construido una racha destacada sin derrotas ante este tipo de rivales.

Fecha Partido Goles Agosto 2013 Colombia 1-0 Serbia Freddy Guarín Noviembre 2013 Colombia 2-0 Bélgica Falcao García y Víctor Ibarbo Noviembre 2013 Colombia 0-0 Países Bajos - Noviembre 2014 Colombia 1-0 Eslovenia Adrián Ramos Junio 2017 Colombia 2-2 España Edwin Cardona y Falcao García Marzo 2018 Colombia 3-2 Francia Luis Muriel, Falcao y

Juanfer Quintero Junio 2023 Colombia 2-0 Alemania Luis Díaz y Juan Cuadrado Marzo 2024 Colombia 1-0 España Daniel Muñoz Marzo 2024 Colombia 3-2 Rumania Jhon Córdoba, Jhon

Arias y Yaser Asprilla

Partidos oficiales ante selecciones europeas

Ese buen rendimiento incluyó triunfos importantes en Copas del Mundo, como el recordado 3-0 ante Grecia en Brasil 2014, y la contundente victoria frente a Polonia en Rusia 2018. Además, en amistosos recientes también se destacaron resultados positivos ante selecciones como Alemania y España.

La racha había comenzado en agosto de 2013 con una victoria 1-0 ante Serbia en Barcelona, y desde entonces Colombia acumulaba nueve amistosos sin perder ante europeos, con un balance de siete victorias y dos empates, 15 goles a favor y solo seis en contra.

Sin embargo, esa seguidilla llegó a su fin ante Croacia, dejando como conclusión un llamado de atención para el equipo nacional, que deberá ajustar su funcionamiento ofensivo de cara al gran objetivo: el Mundial 2026.

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