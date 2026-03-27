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27 mar 2026 Actualizado 02:36

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Selección Colombia

Croacia le pone fin al invicto de la Selección Colombia contra las selecciones europeas

La Selección cayó 1-2 en el primer partido amistoso que disputó previo a su debut en la Copa del Mundo.

La Selección Colombia vio llegar a su fin una racha positiva frente a rivales europeos, tras caer por 2-1 ante Croacia en un partido amistoso previo a la Copa del Mundo 2026.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo no logró mostrar la profundidad necesaria en ataque, a pesar de competir por momentos ante un rival de alto nivel. La falta de claridad en el último tercio terminó siendo determinante para que la Tricolor no pudiera sostener su invicto frente a selecciones del Viejo Continente.

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Partidos amistosos ante selecciones europeas

La última vez que Colombia había perdido ante un equipo europeo se remonta a febrero de 2011, cuando cayó frente a España entonces campeona del mundo, en el estadio Santiago Bernabéu. Desde ese momento, el combinado nacional había construido una racha destacada sin derrotas ante este tipo de rivales.

FechaPartidoGoles
Agosto 2013Colombia 1-0 SerbiaFreddy Guarín
Noviembre 2013Colombia 2-0 BélgicaFalcao García y Víctor Ibarbo
Noviembre 2013Colombia 0-0 Países Bajos-
Noviembre 2014Colombia 1-0 EsloveniaAdrián Ramos
Junio 2017Colombia 2-2 EspañaEdwin Cardona y Falcao García
Marzo 2018Colombia 3-2 FranciaLuis Muriel, Falcao y
Juanfer Quintero
Junio 2023Colombia 2-0 AlemaniaLuis Díaz y Juan Cuadrado
Marzo 2024Colombia 1-0 EspañaDaniel Muñoz
Marzo 2024Colombia 3-2 RumaniaJhon Córdoba, Jhon
Arias y Yaser Asprilla

Partidos oficiales ante selecciones europeas

Ese buen rendimiento incluyó triunfos importantes en Copas del Mundo, como el recordado 3-0 ante Grecia en Brasil 2014, y la contundente victoria frente a Polonia en Rusia 2018. Además, en amistosos recientes también se destacaron resultados positivos ante selecciones como Alemania y España.

La racha había comenzado en agosto de 2013 con una victoria 1-0 ante Serbia en Barcelona, y desde entonces Colombia acumulaba nueve amistosos sin perder ante europeos, con un balance de siete victorias y dos empates, 15 goles a favor y solo seis en contra.

Sin embargo, esa seguidilla llegó a su fin ante Croacia, dejando como conclusión un llamado de atención para el equipo nacional, que deberá ajustar su funcionamiento ofensivo de cara al gran objetivo: el Mundial 2026.

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FechaPartidoGoles
Junio 2014Colombia 3-0 Grecia / Fase de gruposPablo Armero, Teófilo Gutiérrez y James Rodríguez
Junio 2018Colombia 3-0 Polonia / Fase de gruposYerry Mina, Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado
Julio 2018Colombia 1-1 Inglaterra / octavosYerry Mina

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