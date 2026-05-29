Santa Fe podría enfrentar a River Plate en Copa Sudamericana: repase los cruces de octavos de final. (Photo by Andres Rot/Getty Images) / Andres Rot

En la mañana de este viernes 29 de mayo se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, instancia a la podrían acceder tanto Independiente Medellín como Independiente Santa Fe.

Es preciso recordar que estos dos equipos provienen de la Copa Libertadores, razón por la que deben sobrepasar antes que nada los play-offs para acceder posteriormente a la ronda de octavos. El DIM se medirá con el Vasco da Gama de Marino Hinestroza, Cachito Gómez y Carlos Cuesta, mientras que el León se cruzará con Caracas FC.

Justamente sobre esta fase preliminar, los duelos son los siguientes:

Bolívar (BOL) vs. Gremio de Porto Alegre (BRA)

Sporting Cristal (PER) vs. RB Bragantino (BRA)

Independiente Medellín (COL) vs. Vasco da Gama (BRA)

Boca Juniors (ARG) vs. O’Higgins (CHI)

Nacional (URU) vs. Tigre (ARG)

Independiente Santa Fe (COL) vs. Caracas FC (VEN)

Lanús (ARG) vs. Cienciano (PER)

Universidad Central (VEN) vs. Santos (BRA)

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Cruces de octavos de final en la Copa Sudamericana 2026

Boca Juniors / O’Higgins vs. Recoleta (PAR)

Bolívar / Gremio vs. Sao Paulo (BRA)

Santa Fe / Caracas vs. River Plate (ARG)

Medellín / Vasco vs. Olimpia (PAR)

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S. Cristal / Bragantino vs. Atlético Mineiro (BRA)

U. Central / Santos vs. Macará (ECU)

Nacional / Tigre vs. Montevideo City Torque (URU)

Lanús / Cienciano vs. Botafogo (BRA)

Según quedaron conformadas las llaves, podría darse un eventual duelo de colombianos en semifinales: Santa Fe vs. Medellín por un cupo a la gran final de la Sudamericana 2026. Habrá que esperar.

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