Luis Díaz: “El grande, el referente y el capitán para mí seguirá siendo James Rodríguez”

Luis Díaz arribó en la noche del miércoles 27 de mayo al hotel de concentración de la Selección Colombia en Bogotá, sumándose así a los trabajos previos de la Tricolor de cara a los próximos compromisos internacionales y al inicio del camino rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 .

El extremo colombiano ya tuvo su primera práctica bajo las órdenes de Néstor Lorenzo en el estadio Metropolitano de Techo. Posteriormente, el guajiro habló ante los medios y dejó claras sus sensaciones tras incorporarse nuevamente al combinado nacional.

“Por la temporada que tuve, la gente está muy ilusionada conmigo y con nuestra Selección. Estoy muy tranquilo. El grande, el referente y el capitán para mí seguirá siendo James Rodríguez, eso no va a cambiar”.

Además, Lucho resaltó la importancia de contar con James Rodríguez dentro del grupo y aseguró que la selección debe aprovechar toda la experiencia y calidad del capitán colombiano.

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“Lo tenemos en nuestra Selección y tenemos que aprovecharlo de una manera increíble”.

Luis Díaz también reconoció que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera tanto a nivel personal como futbolístico, situación que lo llena de ilusión pensando en disputar su primera Copa del Mundo.

“Está siendo uno de los mejores años a nivel personal y futbolístico. Llego en un momento increíble para lo que siempre soñé, que es representar a nuestra Selección y a nuestro país en un Mundial”.

Finalmente, el atacante confesó la emoción que siente cada vez que habla de la cita orbital.

“Voy a cumplir un sueño y estoy muy ansioso. En los ojos se me nota cuando hablo del Mundial y brillan más”.

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