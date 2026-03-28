Didier Deschamps: “Vamos a respetar a Colombia como respetamos a Brasil”

Didier Deschamps, director técnico de la selección de Francia, dedicó grandes elogios a la la Selección Colombia, su rival de este lunes en compromiso amistoso en Washington, en la previa de dicho partido.

En diálogo con los medios de comunicación, Deschamps, campeón del mundo como jugador y director técnico con Francia, destacó el poder ofensivo del combinado nacional, resaltando nombres como el de James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

Sobre el combinado nacional, comentó: “Tiene mucha calidad, a nivel ofensivo hay muchos jugadores que están jugando en Europa. Lo que he visto durante los partidos de Colombia es un equipo difícil. Repito, a nivel ofensivo están bien, tienen jugadores muy decisivos”.

“Vamos a respetar a Colombia como a Brasil, Brasil en el mundo es Brasil, pero Colombia terminó adelante en la Eliminatoria, en la clasificación ocupó el tercer puesto”, añadió al respecto.

Sobre Luis Díaz, evitó dedicar mayores elogios y se refirió al colectivo en ataque. “Es un jugador muy decisivo, como James Rodríguez, adelante Suárez o Córdoba, Díaz. Colombia tiene calidad a nivel ofensivo”, comentó.

¿Cuándo juegan Colombia Vs. Francia?

Colombia y Francia se estarán enfrentando este domingo 29 de marzo en el Northwest Stadium de Landover. El encuentro dará inicio a las 2:00PM, hora colombiana.