Santiago Arias: “Sea cual sea el rival, vamos con intención de ganar”

Santiago Arias afrontará su tercer mundial con la Selección Colombia, es uno de los jugadores más experimentados del equipo nacional y así mismo habla. Con liderazgo, pero con tranquilidad. Antes del juego ante Francia, estuvo en la zona mixta en donde reconoció los errores cometidos ante Croacia y se mostró optimista de lo que será el juego ante Francia.

Errores ante Croacia: “Yo creo que tanto ellos como nosotros tuvimos momentos buenos y malos, pero hace parte de los partidos. Ahora, enfrentamos a un equipo que lo ha hecho bien, que tiene excelentes jugadores y las cosas cambian con los detalles. Cometes pequeños errores y ellos están para aprovechar, para marcar y nosotros también tuvimos para empatar o hacer un gol más, pero todo es un aprendizaje, todo es enseñanza y ahora pensamos en la cita mundialista que es por lo que vamos luchar”.

Francia: “Sea cual sea el rival que esté en frente vamos con la misma intención que es ganar, mejorar, seguir creciendo cometer los menores errores posibles porque, a pesar de que sea amistoso, sabemos que te puedes enfrentar a equipos así en la Copa del Mundo y si fallas te lo cobran y quedas fuera, pero lo importante es el aprendizaje que nos dejará el partido para lo que viene”.

Kylian Mbappé: “Obviamente, Francia pues es un equipo que ha demostrado que tiene excelentes jugadores, que está en la élite, que ha conseguido tanto en los últimos años. Creemos en lo que tenemos, en el plan que hemos manejado en los últimos años y estamos enfocados en el objetivo que es la cita mundialista”.

Qué se estudia de Francia: “Francia, como lo hemos visto, no solo son 11 sino todos son excelentes atletas, es un equipo competitivo que va a ir a luchar por lo menos llegar a una final nuevamente, condiciones tenemos, equipo tenemos, con experiencia, con muchas ganas eso nos ayuda a crecer y la mentalidad ganadora que tengamos”.

Tiempo de recuperación: “Es poco tiempo, pero aquí somos deportistas de alto rendimiento, es importante el descanso y estar fuerte mentalmente, estamos en ligas en las que la competencia es alta, al final es acostumbrarse y hay que estar fuertes para afrontarlo”.