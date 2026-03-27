Luis Díaz respalda a Luis Suárez luego de errar el gol: “Las va a meter todas, no te preocupes”

La Selección Colombia sigue sacando conclusiones tras la derrota 2-1 ante Croacia, en un partido donde los detalles terminaron marcando la diferencia y evidenciaron aspectos por corregir de cara a los próximos retos.

Uno de los momentos más claros del compromiso llegó tras una jugada colectiva que reflejó la idea de juego del equipo. Todo comenzó con una recuperación de Dávinson Sánchez en campo rival, quien descargó rápidamente para James Rodríguez.

El 10 filtró un pase preciso para Luis Díaz, que ingresó al área y asistió al punto penal, donde apareció Luis Javier Suárez, pero no logró perfilarse correctamente y el balón se le escapó por debajo.

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Tras el partido, el propio Luis Díaz lamentó la acción, destacando la calidad de la jugada:

“Fue brutal, porque habíamos hecho una buena jugada, muy bonita. Yo justo lo veo y era solo empujarla, pero ya nos ha pasado”.

Más allá del fallo, el extremo colombiano mostró respaldo total a su compañero, resaltando su presente goleador y su importancia dentro del equipo:

“Que le pase ahora y que más adelante las meta, las va a meter todas, no te preocupes. De eso se trata, de corregir, y para el próximo las va a meter”.

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La jugada resume lo que fue Colombia en el partido: un equipo que por momentos compitió, generó situaciones, pero que no tuvo la contundencia necesaria en el último tercio. Esa falta de eficacia, sumada a errores puntuales en defensa, terminó inclinando el resultado a favor del conjunto europeo.